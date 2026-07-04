La marca histórica que consiguió Lisandro Martínez con la Selección Argentina

El defensor fue una de las figuras de la Albiceleste en la victoria contra Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

Lisandro Martínez consiguió una marca inédita para un defensor argentino en la Copa del Mundo. El futbolista de la Selección Argentina convirtió un gol y dio una asistencia en la victoria 3 a 2 ante Cabo Verde , este viernes en Miami , por los 16avos de final del Mundial 2026 .

El dato lo ubica en un grupo muy reducido dentro de la historia argentina mundialista. Hasta ahora, esa combinación en un partido de eliminación directa solo la habían conseguido Mario Alberto Kempes en 1978, Jorge Burruchaga en 1986 y Lionel Messi en 2022 . La particularidad es que todos ellos eran futbolistas de ataque, por lo que Lisandro se convirtió en el primer defensor de Argentina en lograrlo.

El partido ante Cabo Verde fue mucho más sufrido de lo esperado para el vigente campeón del mundo. En un encuentro cargado de tensión, Lisandro apareció como una de las grandes figuras del equipo y fue decisivo desde el arranque. Primero asistió a Messi para el 1-0, con una acción precisa en medio de un desarrollo incómodo para la Selección.

Su aporte no terminó ahí. En el tiempo suplementario, después de un rebote dentro del área, el defensor tomó la pelota por el sector derecho y definió con un potente zurdazo para vencer a Vozinha. Además del impacto ofensivo, Lisandro sostuvo intensidad, personalidad y compromiso durante todo el partido, en una noche en la que Argentina necesitó sufrir para meterse en la siguiente ronda.

“Este equipo no se da nunca por vencido”, expresó Lisandro Martínez, a la vez que dijo: "Estamos preparados para todo y está bueno que pasen estas cosas".

"Destaco la resiliencia a del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final y no confiarse. Ellos hicieron un excelente partido por eso los felicité", aseveró.

En tanto, añadió: "Fuimos justos vencedores y estoy orgulloso de este equipo. Me preocupo para que no me hagan goles, pero hoy ganamos y le dimos alegría a toda la gente".

Mundial 2026: lo que sigue para la Selección Argentina

La "Albiceleste" se enfrentará el próximo martes ante otra selección africana, esta vez ante Egipto que obtuvo la victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en la siguiente ronda.

La Selección Argentina tiene un historial escaso ante Egipto, al registrar tan solo 4 encuentros oficiales, todos los partidos culminados en victorias, contando las distintas categorías y competiciones aunque jamás se cruzo en la Copa Mundial.

La primera vez que se cruzaron estos dos países tiene fecha el 6 de junio de 1928 en los juegos Olímpicos de Amsterdan, con resultado de una goleada por 6-0 a favor del conjunto sudamericano en la fase de Semifinales.

El siguiente registro tiene el cruce por parte del seleccionado sub-20 el 17 de junio de 2001 en una nueva victoria con el resultado abultado de 7-1 en fase de grupos del Mundial sub-20 organizado en Buenos Aires.

El único duelo de la categoría mayor se disputó el 26 de marzo de 2008, se jugó en el Estadio Internacional de El Cairo, el conjunto Nacional, dirigido en ese entonces por Alfio "El Coco" Basile, ganó gracias a los goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.

En el último antecedente en el historial ante el conjunto africano fue en el encuentro correspondiente a los juegos Olímpicos de Tokio en 2021 (por la pandemia), con una victoria por la mínima con tanto de Facundo Medina, -hoy en el plantel que disputa la actual Copa Mundial-

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que obtuvo la victoria con lo justo ante Cabo Verde por 16avos sumará, ante Egipto, 10 partidos mundialistas ante equipos de África, con un balance de 8 victorias y 1 derrota.