Mundial 2026: los mejores memes tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde

La Selección Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde, un rival que dejó su bandera bien en alto y se metió en el corazón de todos los hinchas.

En la jornada más tensa y dramática hasta ahora en este Mundial 2026 para Argentina, la albiceleste venció a Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario con con los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y del Cuti Romero. La victoria hizo que las redes exploten con memes alusivos a lo duro del partido, pero también en reconocimiento a los caboverdianos.