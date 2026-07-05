Tremendo: la ex de un reconocido futbolista lo acusó de haberle sido infiel

Una joven volvió a poner en el foco una polémica sentimental que había estado en boca de todos hace varios años.

El agónico triunfo de la Selección Argentina por 3-2 frente a Cabo Verde , que le permitió avanzar de ronda en el Mundial 2026, dejó una inesperada repercusión fuera de la cancha. En medio de la euforia por la clasificación, una publicación en redes sociales de Ana de Biasi , expareja de Sebastián Driussi , reavivó una vieja polémica sentimental que había ocupado titulares años atrás.

Todo comenzó cuando la joven compartió un reel en el que reflejó el sufrimiento que le generó el partido del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, fue una frase la que rápidamente se viralizó y llamó la atención de sus seguidores: “ Ni cuando vi a mi ex estando con otra , sufrí tanto como con Argentina”. El comentario fue interpretado como una nueva referencia a la separación que protagonizó con el delantero de River.

La publicación no tardó en multiplicarse en las redes sociales y volvió a poner el foco sobre una historia que tuvo una enorme repercusión en 2016. En aquel momento, la ruptura entre ambos estuvo rodeada de rumores de infidelidad y versiones que involucraban a una tercera persona. Con el paso de las horas, muchos usuarios recordaron aquellas declaraciones y relacionaron el mensaje con ese episodio.

Durante su participación en Los Ángeles de la Mañana, la mujer había contado cómo atravesó el final de la relación. “Ayer, cuando me estaba por ir a dormir a mi casa, porque me quedé a dormir con él, en un momento discutimos y me dice que él ya estaba hablando con una nueva persona. Que me iba a enterar rápido porque iba a salir en la tele”, relató en aquel entonces sobre la conversación que mantuvo con Driussi.

Sebastián Driussi había sido emparentado con Barbie Vélez

En medio de esa separación también surgieron versiones que vinculaban al futbolista con Barbie Vélez, una posibilidad que nunca llegó a confirmarse oficialmente. Al mismo tiempo, el propio delantero reconoció públicamente que la mujer con la que estaba iniciando un vínculo era “una famosa”, una declaración que alimentó las especulaciones y mantuvo el tema durante varias semanas en la agenda del espectáculo.

Con el paso de los años, la vida sentimental del delantero tomó otro rumbo. El ex MLS formó una familia junto a Vanesa Monteverde y dejó atrás aquella etapa marcada por la exposición mediática. Sin embargo, el comentario de su expareja volvió a instalar la historia en las redes sociales y despertó el interés de miles de usuarios que recordaron el escándalo.

Aunque De Biasi no dio más detalles ni volvió a referirse al tema después de la publicación, su frase bastó para generar una fuerte repercusión en pleno Mundial. Lo que comenzó como un video celebrando -y sufriendo- el triunfo de la Scaloneta terminó convirtiéndose en una inesperada bomba mediática que revivió una de las historias sentimentales más comentadas de la carrera de Sebastián Driussi.