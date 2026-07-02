Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo está sedado tras enterarse de la pérdida de su esposa e hijos

Lo contó la hermana del futbolista quien manifestó que la prioridad es que viaje parte de la familia para poder contenerlo.

La familia de Lucas Trejo se organiza para poder viajar a Venezuela y acompañar al jugador en este doloroso momento tras la muerte de su esposa y sus dos hijos en los terremotos que arrasó parte de ese país sudamericano.

“A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, dijo su hermana Karen al medio cordobés El Doce.

La hermana del jugador señaló que un hermano y un primo serán los que viajen a Venezuela para acompañarlo en los trámites para traer los cuerpos . El defensor argentino, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, primero enfrentó la desaparición de su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande , zona costera gravemente afectada por los recientes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5. Luego, la confirmación del hallazgo de los cuerpos entre los escombros.

Karen Trejo señaló que su padre tuvo un problema de salud. "Quiero agradecer la contención que tuvo mi papá y que pudieron entender que su hijo lo necesitaba”.

Necesita a su familia

“Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina”, declaró la mujer al medio cordobés.

Agregó que el padre de Lucas "obviamente quiere ir a abrazar a su hijo, pero el día sábado con toda la situación tuvo un pico de estrés. Lo tuvimos que llevar al médico, lo inyectaron, está bien pero no está en condiciones ni para agarrar un celular ni mucho menos para viajar”.

Admitió que no mantuvieron una comunicación fluida con Lucas debido a la catástrofe que vive Venezuela. “Con Lucas pudimos hablar una vez nomás, cuando se corrió el rumor de que podíamos saber algo de sus hijitos. Pero nunca pudo tener su teléfono porque él estaba sacando escombro por escombro”, lamentó su hermana.

“Pudimos hablar con las mismas personas que nos ayudaron, les comenté esta situación que estaba pasando e inmediatamente nos dieron respuestas. Se pudo bajar a mi papá para que viaje mi primo y el acompañante siempre fue el mismo, mi hermano”, agregó.

La familia del argentino fue encontrada "luego de 74 horas de búsqueda"

Este jueves, a través de su cuenta de Instagram, Trejo compartió una foto con su esposa y sus dos hijos, y escribió: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

La búsqueda de la familia se había activado horas después de que se produjeran los sismos en las ciudades de La Guaira y Caracas. Según publicó el club a través de una storie en la misma en Instagram, fueron localizados "luego de 74 horas de búsqueda".

Al momento de la tragedia, Trejo había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana. Según estaba previsto, el equipo debía enfrentarse contra el Deportivo Miranda Fútbol Club en la primera fecha de la copa local. El cordobés viajó de inmediato a La Guaira tras conocer la noticia.