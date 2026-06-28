Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

Tras una intensa búsqueda, la esposa e hijos de Lucas Trejo fueron localizados. Desde el miércoles, el jugador los buscaba entre los escombros del edificio donde vivían.

Frente al drama que atraviesa Venezuela , tras el doblete sísmico que sufrió el miércoles pasado, uno de los afectados es un futbolista argentino . Se trata de Lucas Trejo , quien días atrás había comenzado la búsqueda de su esposa e hijos, confirmó el peor de los desenlaces.

Este sábado por la tarde el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde se desempeña el cordobés, publicó que su familia fue encontrada sin vida . "Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", indicó el club a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Las víctimas Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde se ubicaba el departamento familiar. Sin embargo, se confirmó que el edificio quedó derrumbado producto de los temblores.

Según cifras oficiales, por el momento los terremotos dejaron un saldo de 1.430 personas fallecidas, más de 3.238 heridos y más de 3.100 ciudadanos perdieron la totalidad de sus hogares.

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La familia del argentino fue encontrada "luego de 74 horas de búsqueda"

Este jueves, a través de su cuenta de Instagram, Trejo compartió una foto con su esposa y sus dos hijos, y escribió: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

La búsqueda de la familia se había activado horas después de que se produjeran los sismos en las ciudades de La Guaira y Caracas. Según publicó el club a través de una storie en la misma en Instagram, fueron localizados "luego de 74 horas de búsqueda".

Al momento de la tragedia, Trejo había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana. Según estaba previsto, el equipo debía enfrentarse contra el Deportivo Miranda Fútbol Club en la primera fecha de la copa local. El cordobés viajó de inmediato a La Guaira tras conocer la noticia.

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Al llegar, halló el edificio reducido a escombros. "Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más", afirmó Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista argentino, quien describió la zona como "una verdadera zona de catástrofe".

Según lograron reconstruir los últimos movimientos de la familia, la mujer y los dos nenes habían regresado a la casa cerca de las 16:00 horas. Asimismo, el familiar indicó que "el portero del edificio pudo avisar (sobre la alerta por terremotos), pero no se sabe si tuvieron la oportunidad de salir o no. El hecho se produjo a las 18".

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Frente a la brutal tragedia que atraviesa el argentino, su padre José Luis Trejo, confirmó en diálogo con El Doce que viajará el martes al país caribeño junto a otro de sus hijos para acompañar a Lucas. La familia informó que fue la Municipalidad de Córdoba la que facilitó la gestión de los pasaportes y los pasajes para que puedan trasladarse.