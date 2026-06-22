Por qué este 22 de junio se celebra el día del futbolista argentino: el recuerdo mundialista que motivó el festejo

En el día que la Selección argentina disputa el segundo partido por la fase de grupos del Mundial 2026, en el país se celebra el día del futbolista argentino. ¿Será el día de la Scaloneta?

La Selección argentina tendrá una jornada especial este lunes desde las 14 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos , donde buscará la segunda victoria tras la conseguida con contundencia frente al seleccionado de Argelia. No será un día más: esta misma fecha en Argentina se celebra el día del futbolista argentino.

Detrás de ese día, hay una historia especial que une el presente de la Selección argentina con un hecho histórico de la Selección. Dos jugadas que quedaron en el recuerdo de todos fueron el motivo por el cual se originó el festejo.

El 11 de agosto de 2020, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) dio a conocer a través de un boletín oficial la decisión de celebrar este día en una fecha donde ocurrió un hecho especial que perdura en el pensamiento de los hinchas e involucra a Diego Armando Maradona : “Con fundamento en lo precedentemente expuesto y que el gol narrado quedará en la memoria de todo el mundo y especialmente para todo el pueblo argentino, es que Futbolistas Argentinos Agremiados propone a la Asociación del Fútbol Argentino y ésta acepta, sustituir la fecha correspondiente al Día del Futbolista, consignada en el apartado 2 del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, por la del día 22 de junio de 1986”.

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Aquel día mencionado en el boletín oficial lleva la mente del hincha a un momento histórico: ese día de 1986, la Selección argentina que entonces dirigía Carlos Salvador Bilardo se interpuso ante Inglaterra con una victoria 2-1 en los cuartos de final con dos goles memorables de Maradona: “la Mano de Dios” y “el gol del siglo”, dos obras de arte que serán recordadas por siempre.

La fecha que se había elegido previamente

Según dio a conocer el medio Noticias Argentinas, la fecha que se había elegido para conmemorar el día del futbolista argentino 14 de mayo, por un gol inolvidable de Ernesto Grillo ante el combinado inglés durante 1953 en el estadio de River.

Una fecha especial en la que Argentina se medirá ante Austria por el mundial 2026

La Selección Argentina afronta este lunes su segundo compromiso del Grupo J en el Mundial 2026 cuando se mida ante Austria en Dallas, en un partido que llega tras un debut contundente con victoria por 3-0 frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni inició la defensa del título con una actuación sólida, liderada por Lionel Messi, y ahora buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación a los octavos de final. El encuentro genera expectativa por el presente del equipo y la necesidad de sostener el rendimiento.

El conjunto argentino llega a este duelo como líder de su zona luego de la primera fecha, en la que mostró contundencia ofensiva y control del juego durante gran parte del partido. La victoria inicial dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, que ahora evalúa variantes para mantener la intensidad en una fase de grupos que se perfila exigente. Enfrente estará el elenco europeo, que también debutó con triunfo y llega con la misma cantidad de puntos.

Messi salto festejo Argentina Portada

Los cambios que baraja Lionel Scaloni para el partido ante Austria

La principal novedad pasa por el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado para evitar riesgos mayores, por lo que comenzaría el partido en el banco de suplentes. En su lugar ingresará Nahuel Molina, quien habitualmente ocupa ese sector y aparece como la única modificación confirmada respecto del debut.

Las otras dudas pasan por la ofensiva y el mediocampo. Julián Álvarez dejó atrás una molestia en el tobillo y pelea por un lugar con Lautaro Martínez, mientras que Nicolás González mantiene una disputa abierta con Thiago Almada por un puesto entre los titulares. De todos modos, a esta hora la idea del estratega sería sostener la base que venció a Argelia en el estreno mundialista.

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La Delegación Albiceleste ya está en la ciudad de #Dallas. pic.twitter.com/t0oyYpiFPn — Selección Argentina (@Argentina) June 21, 2026

El historial entre Argentina y Austria, favorable a la Selección

El equipo del Viejo Continente venció por 3-1 a Jordania en su estreno y comparte la cima del grupo con la Albiceleste, aunque con menor diferencia de gol. Ese detalle le otorga al partido de hoy un valor determinante, ya que el ganador quedará bien posicionado para asegurar la clasificación anticipada. En caso de empate, la definición del grupo se estirará hasta la última fecha, manteniendo la paridad en la zona.

La Scaloneta, además, cuenta con un historial favorable ante Austria, aunque limitado a pocos encuentros amistosos disputados hace varias décadas. En esos antecedentes, la Selección logró una amplia victoria en 1980 y un empate en 1990, lo que aporta un dato estadístico pero sin peso directo en el presente competitivo. El contexto actual es completamente diferente, con dos equipos renovados y en plena competencia mundialista.

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A qué hora se juega el partido ante Austria y quién lo transmite

El partido se disputará este lunes 22 de junio desde las 14 en el Dallas Stadium, uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos. La expectativa es alta tanto por el nivel de los equipos como por la posibilidad de que Argentina quede a un paso de los octavos de final. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

En términos de clasificación, la Albiceleste llega con tres puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Austria suma la misma cantidad de unidades con +2. Un triunfo argentino podría asegurar virtualmente el pase a la siguiente ronda, dependiendo del resultado del otro partido del grupo. Incluso un empate mantendría al combinado nacional en una posición favorable de cara a la última jornada.

El escenario del grupo también contempla distintas combinaciones que podrían definir el pase anticipado de Argentina a los dieciseisavos de final. Con una victoria ante Austria y un resultado favorable en el otro encuentro, el equipo podría asegurarse el primer puesto con una fecha de anticipación. Esa situación auspiciosa le permitiría al DT pujatense administrar cargas en el cierre de la fase de grupos.

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El nuevo formato del Mundial introduce además un sistema de desempate que prioriza el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Este criterio puede ser clave en una zona tan pareja como la del Grupo J, donde cada partido tiene impacto directo en la tabla. Por eso, el duelo ante Austria adquiere un valor doble: suma de puntos y ventaja deportiva.