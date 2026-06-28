Amenaza de bomba contra Javier Milei y la Casa Rosada: activaron un perativo de seguridad

Un llamado telefónico lanzó una advertencia hacia el presidente que derivó en un importante despliegue preventivo. El mensaje.

Tras la amenaza de bomba contra Javier Milei y la Casa Rosada, se desplegó un operativo de seguridad.

Este sábado por la noche, un llamado con una amenaza de bomba contra el presidente Javier Milei y la Casa Rosada activó los protocolos de emergencia y generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad. La Justicia ya investiga el origen de la intimidación.

De acuerdo con el informe de la División Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (D.G.O.), la alerta se originó a partir de una comunicación recibida por el Oficial Mayor Gómez , perteneciente al Despacho de Móviles de la Policía de la Ciudad.

El mensaje amenazante tuvo lugar en medio de un clima de tensión gubernamental por la renuncia de Manuel Adorni, efectivizada este sábado por la tarde.

La amenaza de bomba y el despliegue en Casa Rosada y la Quinta de Olivos

Un hombre se comunicó desde el abonado telefónico 1170659462 y lanzó una dura advertencia antes de cortar la comunicación de forma abrupta. “Van a volar todos los argentinos, matar a Milei y hacer volar la Casa Rosada”, dijo, según el parte policial.

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Ante la virulencia del mensaje, las autoridades ordenaron el desplazamiento inmediato de la Brigada de Explosivos para realizar inspecciones minuciosas en los alrededores de la Casa de Gobierno. En simultáneo, y de forma preventiva, el operativo se replicó en el perímetro de la Quinta de Olivos, donde se encontraba el mandatario.

Para coordinar las tareas de rastrillaje y la investigación del origen de la llamada, se dio intervención urgente a las dependencias clave de seguridad del Estado: la División Delitos Constitucionales (a cargo del Ayudante Aquino), la división Gobierno - 1 (bajo las órdenes del Subcomisario Valenzuela) y la División Central Operativa de Información y Alarmas (coordinada por el Principal Ducovich).

Amenaza de bomba y renuncia

El operativo de seguridad se desplegó pasadas las 21:30 horas, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, tras haber comenzado a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La carta que escribió en agradecimiento a Milei fue publicada minutos antes de las 19:00 horas desde su cuenta personal en X.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, afirmó el ex ministro coordinador, tras denunciar que en las últimas semanas fue víctima de “los interminables ataques mediáticos”.

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Sin embargo, apuntó que la situación empeoró en el último tiempo. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, enumeró.

Para concluir su carta, Adorni agradeció a colaboradores y ministros, además se despidió con una frase personal hacia los hermanos Milei: "Gracias Javier. Gracias Karina".

Quién será el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros

La renuncia del ex jefe de Gabinete obligó al Gobierno a tener que buscarle un reemplazante. A pesar de que hubo varios nombres sobre la mesa, fuentes cercanas a Casa Rosada indicaron que el elegido sería el actual ministro del Interior, Diego Santilli.

Diego Santilli Según la fiscalía, Karen Reichardt deberá ascender al primer lugar y los demás candidatos en la lista también subirán uno, de esta manera quedaría afuera Diego Santilli.

Además de ocupar la vacante que dejó Adorni, está previsto que Santilli absorba las funciones de la cartera que actualmente dirige. Aunque desde el entorno del ex dirigente del PRO esperarían al llamado personal de Milei, el Ejecutivo estaría listo para anunciar los cambios este domingo por la tarde.

En simultáneo, deslizaron que Karina Milei quedaría a cargo del área de Medios, consolidando su peso en la estructura de comunicación oficial.