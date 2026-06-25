Terremoto en Venezuela: quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia

El marcador central se desempeña actualmente en el Club Sport Marítimo de La Guaira. Su carrera y el desesperado pedido por su familia.

El nombre de Lucas Trejo se convirtió en el foco de atención tras la catástrofe ocurrida en Venezuela. El defensor argentino, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, enfrenta la desaparición de su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande , zona costera gravemente afectada por los recientes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros.

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Lucas Trejo desarrolló buena parte de su carrera fuera de la Argentina. Su recorrido profesional comenzó cuando decidió buscar oportunidades en el exterior, lejos de los focos del fútbol nacional. Los primeros pasos los dio en España, en el club L’Escala FC , donde se adaptó a las exigencias de un fútbol distinto al argentino.

Pronto, su destino lo llevó a Grecia, donde integró las filas del Atromitos FC y, más tarde, del Ethnikos Asteras FC y del Aigaleo FC. Allí sumó experiencia en la máxima categoría y consolidó su perfil de defensor central, caracterizado por el juego aéreo y la firmeza en la marca.

Luego de su experiencia europea, Trejo regresó a la Argentina para sumarse a Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. En ese periodo, alternó titularidad y suplencia, aunque su nombre no logró instalarse con fuerza en el radar de los grandes equipos del país. La búsqueda de continuidad y protagonismo lo impulsó a considerar nuevas posibilidades fuera de las fronteras argentinas.

lucas trejo familia Venezuela

La carrera de Trejo en Venezuela

En 2016, Lucas Trejo desembarcó en Venezuela para vestir la camiseta del Monagas Sport Club. Esta decisión resultó determinante para su trayectoria. En el conjunto de Maturín, el defensor se consolidó como una de las figuras del plantel y se ganó un lugar en la historia del club.

Disputó todos los partidos del Torneo Apertura 2017 y fue pieza clave en la consagración de Monagas, que obtuvo el primer título de su historia tras vencer al Caracas FC en la final. La actuación de Trejo no solo se destacó por la regularidad, sino también por su capacidad de liderazgo, lo que lo llevó a portar la cinta de capitán en diversos encuentros.

Durante su paso por Monagas, el argentino también integró el plantel que accedió a la Copa Libertadores 2018, un hito para la institución venezolana. Su desempeño en esas temporadas le valió el apodo de “El General”, en alusión a la autoridad que proyectaba en la defensa y su influencia dentro del vestuario.

Tras firmar con el Club Sport Marítimo de La Guaira, Trejo continuó su carrera en el fútbol venezolano, consolidándose como uno de los jugadores argentinos más reconocidos en el país caribeño. En sus propias palabras, expresadas años atrás en una entrevista con un medio local, el defensor afirmó: “El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. El trato que nos ha dado la dirigencia es impresionante y deportivamente logramos que Monagas entrara por primera vez en su historia en la Copa Libertadores”.

El pedido de ayuda que publicó Trejo en sus redes sociales

La vida personal de Lucas Trejo también quedó estrechamente ligada a Venezuela. Su familia, compuesta por su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, residía en el edificio de Playa Grande que colapsó como consecuencia de los terremotos.

El propio futbolista relató en redes sociales la angustia de no tener noticias de sus seres queridos, tras perder contacto con ellos al producirse el desastre. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado por una fotografía en la que se los ve juntos.

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El defensor de 38 años se encontraba en Caracas junto a su equipo, ya que el club debía disputar el primer partido de la copa local en el estadio Brígido Iriarte frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. La emergencia sísmica sorprendió a la región central y norte de Venezuela, provocando el desplome de numerosos edificios, especialmente en Caracas y en la región costera de La Guaira. Las autoridades venezolanas informaron que el saldo preliminar era de 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque se advirtió que la cifra podría aumentar en las horas siguientes.

El caso de Lucas Trejo movilizó a la comunidad futbolística y a miles de usuarios en redes sociales, quienes replicaron el pedido de ayuda. El propio futbolista difundió los nombres y una imagen de su familia para facilitar la búsqueda y solicitó colaboración a cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero.