El viaje de León XIV a la Argentina: cuándo podría concretarse y cómo avanzan las gestiones

El Vaticano mantuvo contactos para sondear alternativas de organización e itinerario. Todavía no hay confirmación oficial.

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina comenzó a tomar cada vez más fuerza a partir de las gestiones reservadas que mantienen el Gobierno nacional y el Vaticano. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de la Santa Sede, ya se trabaja sobre un cronograma tentativo que podría convertir la visita en un hecho histórico.

De concretarse, sería la primera visita de León XIV al país desde el inicio de su pontificado y marcaría además el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. También tendría un fuerte valor simbólico, ya que su antecesor, el papa Francisco, nunca visitó su país natal durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica, según publica Infobae .

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la prioridad es que la gira latinoamericana se realice entre fines de octubre y noviembre , siempre que la agenda internacional del Pontífice y las definiciones del Vaticano lo permitan. Sin embargo, las fechas todavía no fueron oficializadas y dependen exclusivamente de la Santa Sede.

En paralelo, continúan las conversaciones diplomáticas entre funcionarios argentinos y representantes vaticanos para avanzar en la organización del eventual viaje, aunque el anuncio oficial todavía no fue realizado.

El mensaje del Papa León XIV a horas del inicio del Mundial 2026.

Qué lugares podría recorrer

Según publica Infobae, Buenos Aires aparece como una escala prácticamente obligada de la visita. Entre las actividades analizadas figuran una misa en la Catedral Metropolitana y encuentros con jóvenes, organizaciones sociales y sectores vulnerables.

No obstante, también surgieron otras propuestas. Desde la Iglesia argentina impulsan que Santiago del Estero, actual sede primada del país, forme parte del recorrido e incluso sea el punto de inicio de la gira pastoral.

Las gestiones del Gobierno

El viaje forma parte de una agenda diplomática que el Gobierno nacional viene impulsando desde hace varios meses. El presidente Javier Milei ya invitó formalmente al Pontífice durante el encuentro que ambos mantuvieron en el Vaticano, mientras que el canciller Pablo Quirno continúa trabajando junto a la Santa Sede en los aspectos organizativos.

En ese marco, Milei sostuvo recientemente que es "altamente probable" que León XIV visite la Argentina durante este año, aunque aclaró que la decisión final corresponde al Vaticano.

A estas gestiones también se sumó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que envió una invitación formal al Papa para que visite la capital argentina durante su eventual paso por el país.

Un viaje con fuerte carga simbólica

Una eventual llegada de León XIV tendría una enorme relevancia tanto para la Iglesia como para el país. Además de representar el regreso de un Papa a suelo argentino tras casi 40 años, la visita buscaría fortalecer el vínculo con una región que el nuevo Pontífice conoce de cerca por su extensa tarea pastoral en América Latina.

Por el momento, el Vaticano no confirmó oficialmente el viaje, por lo que la fecha definitiva, el itinerario y las actividades dependerán de la agenda que la Santa Sede anuncie en los próximos meses.