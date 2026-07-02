Horror: detuvieron a un enfermero por abusar sexualmente de una mujer de 86 años

La paciente llevaba tres días internadas cuando ocurrió el aberrante hecho. Lo descubrieron a través de las cámaras de seguridad.

El hecho denunciado ocurrió el pasado lunes y quedó bajo investigación judicial, mientras avanzan las pericias para esclarecer lo sucedido.

Un grave hecho ocurrido en un sanatorio privado es investigado por la Justicia. La acusación es contra un enfermero, quien habría abusado sexualmente de una paciente de 86 años.

Fuentes policiales precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar cerca de las 15 horas, ante un llamado recibido desde el centro de salud ubicado sobre avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Caballito, por una denuncia de abuso.

El hecho denunciado ocurrió el pasado lunes y quedó bajo investigación judicial, mientras avanzan las pericias para esclarecer lo sucedido.

Según se conoció, una supervisora acusó a un enfermero de 50 años, por haber abusado de una paciente que se encontraba internada en una sala del quinto piso. El sospechoso fue visto por dos colegas con los que compartía servicio.

Los detalles de la grave denuncia por abuso

El abuso fue detectado a través de las cámaras que se usan para monitorear a los internados en el área de cuidados críticos.

Fuentes oficiales explicaron a Clarín que la víctima se encontraba "indefensa y sin capacidad de reacción" en el momento del ataque sexual. Había ingresado hacía 72 horas al centro de salud por complicaciones respiratorias.

Fue el lunes por la tarde, cuando una supervisora y un enfermero detectaron la violación mientras seguían las imágenes del sector de internación de clínica médica del quinto piso.

"Gracias a los protocolos de control de pacientes de áreas críticas se pudo detectar esto. Tanto el Directorio del sanatorio como yo personalmente pedimos ser querellantes", indicó Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que administra el centro médico.

Sanatorio Julio Méndez de Caballito, acurrió el presunto abuso sexual.

Así fue la detención del enfermero

El acusado fue detenido en la sala de enfermería y ya quedó a disposición de la Justicia. Fue identificado como W.D.P., con domicilio registrado en el barrio porteño de Mataderos y empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA).

Sus registros laborales indican que cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario, con experiencias previas en el Centro Médico Integral Buenos Aires, Clínica Los Cedros de Tapiales, el Centro Médico San Jerónimo y el Instituto Geriátrico Gavilán, entre otros.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hombre no tenía antecedentes penales y trabajaba en el sanatorio Méndez desde el mes de enero, cuando también comenzó a desempeñarse en el Hospital Naval de CABA.

Desde OBSBA aseguraron que Alejandro Amor, presidente de la obra social, sacó una resolución el mismo día del hecho, mediante la cual dejó sin efecto la contratación del enfermero.

A su vez, solicitó en el marco de la causa ser querellantes y puso a la obra social a disposición de la Justicia, dando cumplimiento a todos los requerimientos, incluidos los registro fílmicos que complican al imputado.

Ese mismo lunes un equipo interdisciplinario convocó a la familia de la víctima para comunicarle lo sucedido y brindar permanente acompañamiento. “Estamos en permanente contacto”, aseguraron desde la obra social a este medio.