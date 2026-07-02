Vacaciones de invierno 2026: una por una, las fechas de comienzo en cada provincia

El Gobierno confirmó el calendario escolar con fechas diferentes. El receso se distribuirá en tres etapas durante julio.

Las vacaciones de invierno 2026 se distribuirán en tres períodos distintos, según el calendario escolar oficial de cada provincia.

A pocos días del inicio del mes de julio, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya confirmó el calendario oficial de las vacaciones de invierno 2026, con fechas diferenciadas para las 24 provincias del país . Como ocurre todos los años, el receso escolar no será simultáneo, sino que se dividirá en tres etapas durante julio.

De esta manera, cada provincia tendrá dos semanas de descanso, aunque el inicio y el final del receso dependerán del distrito en el que se encuentren los estudiantes. El cronograma ya permite a las familias planificar viajes, actividades recreativas y otros compromisos para la segunda mitad del año.

Las autoridades nacionales recordaron que, pese a las diferencias entre provincias, todas las jurisdicciones deberán cumplir con el mínimo de 190 días de clases previsto para el ciclo lectivo.

Qué provincias tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio

Se trata de uno de los esquemas que tradicionalmente inaugura el movimiento turístico invernal, ya que muchas familias aprovechan esas dos semanas para viajar o participar de actividades recreativas organizadas en sus ciudades.

El primer grupo en comenzar el receso escolar estará integrado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

En estas provincias, las vacaciones de invierno se extenderán desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio. Finalizado ese período, los alumnos retomarán las clases para completar la segunda parte del calendario escolar.

Las provincias que descansarán entre el 13 y el 24 de julio

Este período concentra a la mayor cantidad de provincias y forma parte del esquema coordinado entre las autoridades educativas nacionales y los gobiernos provinciales para distribuir el receso a lo largo del mes.

Comprende a las provincias de: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En todos esos distritos, las vacaciones de invierno comenzarán el 13 de julio y finalizarán el 24 del mismo mes.

Con las fechas ya confirmadas, tanto las familias como el sector turístico cuentan con mayor previsibilidad para organizar reservas, actividades y servicios durante una de las temporadas con mayor movimiento del año.

Buenos Aires y CABA cerrarán el calendario del receso escolar

El último grupo iniciará las vacaciones de invierno entre el 20 y el 31 de julio. En ese período tendrán receso los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Estas jurisdicciones cerrarán el cronograma nacional de vacaciones de invierno antes del regreso general a las aulas para afrontar la segunda parte del ciclo lectivo.

La distribución escalonada del receso responde a distintos factores que cada provincia evalúa al elaborar su calendario escolar. Entre ellos aparecen las condiciones climáticas, las particularidades regionales, la organización del sistema educativo y el impacto que el turismo genera durante la temporada invernal.

Si bien cada distrito puede fijar fechas diferentes, todos deben respetar el objetivo nacional de garantizar 190 días de clases, requisito establecido para asegurar el desarrollo de los contenidos previstos para el año.