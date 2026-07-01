Conmoción y dolor en Zapala por el transportista que murió en La Rinconada: quién era

Se conoció la identidad del hombre que conducía el camión que se desbarrancó en la tarde de este martes sobre la Ruta 40, cerca de Junín de los Andes.

Falleció un camionero de Zapala a la altura de La Rinconada.

Un hombre oriundo de Zapala murió en la tarde de este martes en un trágico y fatal accidente de tránsito sobre la Ruta 40 , a la altura de La Rinconada , cuando circulaba a bordo de un camión con destino a su ciudad de origen.

Había dejado la carga en Villa La Angostura y había emprendido el retorno con su camión vacío, pero en el kilómetro 2282 de la Ruta 40, en una zona de descenso, perdió el control, cruzó de carril, pasó a llevar el guardrail y se desbarrancó unos 200 metros.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, confirmó a LM Neuquén la identidad del hombre, de unos 60 años, que falleció en el acto producto del siniestro vial. Se trata de Sergio Pérez por quien la comunidad de Zapala se encuentra profundamente conmovida por su trágica muerte.

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Dolor en la comunidad

Fue definido como un vecino muy querido en Zapala, un reconocido trabajador ligado al transporte de cargas. Pérez "se desempeñó con compromiso y dedicación durante muchos años. Su historia estuvo siempre unida a las rutas y a los vehículos pesados", señalaron en el portal local En contacto con la gente,

Despiste fatal en Ruta 40, a la altura de La Rinconada

Por su parte, los vecinos manifestaron su pesar en redes sociales. El fallecimiento del transportista provocó un profundo dolor en la comunidad.

"Mis condolencias familia Villanueva Pérez", escribió Chefa Calderón. Mientras que Miguel Ledesma posteó: Mi más sentido pésame a su familia. QEPD Sergio".

"Cabezón, buen viaje al cielo. Dios te proteja. QEPD, condolencias a la familia y mí mejor recuerdo amigo", lo recordó Julio Almeira.

muerte- Ruta 40- Pérez Gentileza En contacto con la gente

Qué se sabe del siniestro vial

El inspector Poblete indicó que fue un testigo que iba circulando detrás del camión, empleado del EPEN, quien vio la secuencia del siniestro vial y alertó inmediatamente a la Policía. Tránsito y Bomberos de Junín tomaron conocimiento y se acercan al lugar. "Desciendieron a unos 200 metros y constataron que había una víctima: un masculino sin vida", relató Poblete.

Aclaró que, a pesar de que había sol durante la tarde, estaba muy frío e inlcuso había presencia de hielo sobre la calzada en un trayecto de aproximadamente 1000 a 1200 metros, desde ese tramo hacia el inicio del sector de La Rinconada.

"Lo que se puede apreciar es que es una zona donde el vehículo se desplazaba en forma descendente en este sector. Si bien hay indicios en el guardrail donde aparentemente había cruzado para después desbarrancar. Lo que sí se observa es que sobre la calzada hay mucho, pero mucho hielo", dijo y agregó que, no obstante, se desconocen las circunstancias por la que se produjo este siniestro. Se estima que debe haberse producido a raíz del del hielo acumulado en la calzada.