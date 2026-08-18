"Vamos a desaparecer": la impotencia de un criancero tras la masacre de 110 chivos camino a Primeros Pinos

Jorge Aladino Acuña perdió en una noche el trabajo de años. "El puma está protegido por Fauna, pero ¿y nosotros?", dijo.

Es una historia de nunca acabar. El puma contra los chivos de los productores y crianceros neuquinos . Y en el medio, la falta de un resguardo legal y de medidas políticas e institucionales para cuidar a quienes viven de la producción.

La impotencia de ver años de trabajo desparramados en los faldeos de la precordillera. El dolor que aprieta el pecho. Así describió Jorge Aladino Acuña lo que vivió el jueves 13 de agosto por la noche, cuando un puma ingresó a su campo y masacró a más de 110 chivas madre a un mes de la parición.

Acuña es integrante y criancero de la Lof Mapuche Millaqueo . El ataque ocurrió en la zona de Primeros Pinos, entre la Ruta 13 y la Ruta 40, cerca de Estancia Llamuco y los parajes El Bastro y La Ramadilla.

"Quiero compartir el enorme daño que me causó el puma. Una pérdida importantísima por la calidad de los animales. Como es un felino protegido por fauna, nuestros animales también deberían ser reconocidos y protegidos ya que es nuestro sustento y fuente de trabajo por el cual vivimos a diario", denunció en un video publicado en sus redes sociales.

"No fue el temporal, fue el puma"

Junto a él estuvo Blas Ortiz, lonco de la comunidad, quien fue a certificar los daños.

"Vinimos al lugar a constatar que el puma ha entrado. No fue causa del temporal porque se puede observar en los animales que están degollados, que tienen heridas en el cogote", afirmó Ortiz.

"Vemos la pérdida importante que hay. Chivas de muy buena raza de lana. Para el productor es una pérdida muy grande. Esto viene sucediendo ya hace muchos años donde siempre hay mortandad por el tema del puma", agregó.

"Hoy me tocó a mí, mañana a otro"

Con la voz quebrada, Acuña pidió que el caso no quede en la nada.

"Hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a otro. Es muy triste, tanto trabajo. Son años de esfuerzo, días de andada, con frío, calor. Cuando al criancero le pasa un daño de estos es perjudicial para uno", indicó en la publicación.

El productor campesino fue más duro: "Si esta situación sigue así vamos a desaparecer los pequeños productores. Nadie va a tener ganas de criar chivitos. No los podemos tener encerrados porque sería un gastadero de forraje". Más adelante, advirtió que "con esto hemos criado a nuestros hijos, con la venta de chivitos, de la lana, del pelo. Esta es tercera, cuarta generación que hace este trabajo. Si el puma sigue matando así, nos quedamos sin nada".

Ortiz cerró: "Después vamos a desaparecer los campesinos pequeños productores. Este año se ha escuchado que ha matado mucho por todos lados, como que ya está haciendo plaga".

Esperando a Fauna

Los animales estaban desparramados. Los juntaron solo para poder contarlos y grabar el video. "Son más de ciento diez. Y todavía faltan, porque el puma las corre, se meten en las bardas, se caen bardas abajo", detalló Ortiz.

Acuña le confirmó a LM Neuquén que esperaba este martes al mediodía la visita de personal de Fauna para verificar la mortandad.

El reclamo es uno solo: "Que el Estado tome cartas en el asunto. Si el puma está protegido, el criancero también debería tener una protección. Que esto no quede en la nada", exclamó con impotencia, tristeza y dolor. -