De la mano de Víctor Laplace llega a la región "Animal o la salida humana"

Este viernes, sábado y domingo se presentará en salas de la capital provincial, de Cipolletti y de General Roca esta gran propuesta teatral.

Los valletanos tendrán la oportunidad de disfrutar de una obra de teatro por demás inquietante: “ Animal o la salida humana” . Es una propuesta que encarnará el actor Luis Sartor, dirigido por Vítor Laplace , sobre una adaptación libre de “Informe para una Academia” de Franz Kafka.

“No somos lo que creemos ser. Somos lo que queda cuando perdemos la humanidad”. Así se presenta esta propuesta que buscará incomodarte, para sacudirte y, sobre todo, para que encuentres tu propia salida.

“Animal o la salida humana es una experiencia que no se explica, se vive. ¿Cómo traducir el silencio de Kafka en un grito visceral? Te espero en el teatro para que seas parte de esta metamorfosis. Buscá tu entrada y prepárate para cuestionarlo todo. ¿Estás listo para dejar atrás tu lado humano por una noche?”, invita el director teatral Víctor Laplace.

La obra se presentará el viernes 3 de julio en Casino Magic de Neuquén, el sábado 4 de julio en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti, y el domingo 5 de julio en la Casa de la Cultura de General Roca.

Obra teatral Animal o la salida humana

De qué se trata

Un simio inteligente se ve imposibilitado de volver a la selva luego de que la Academia lo adiestrara a su imagen y semejanza. Ya no se considera un animal y por eso quiere ser finalmente aceptado como un hombre. Diserta buscando convencernos, nos cuenta su historia y sus deseos, pero lo que sucede durante su presentación lo deja expuesto a su animalidad. ¿O acaso es esto ser un hombre?

Pedro el Rojo, un ser a medio camino entre un simio y un hombre, defiende su caso frente a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias. Tiene un objetivo claro: obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. Desde que fue capturado en la selva en manos de unos cazadores, Pedro viene buscando una salida; de la selva, de la jaula, de su animalidad. Hoy, convertido por los humanos en un ser pensante, ya no puede regresar a la selva. La única salida es que le den la salida humana.

Carta del director

En esta adaptación libre de “Informe para una Academia” de Kafka, Pedro el Rojo no está por encima de la condición humana; por el contrario, la admira. Y es en esta admiración, en este deseo de ser uno de nosotros, en donde aparece la pregunta por lo animal: ¿Somos nosotros menos animales que Pedro?

Pedro es un artista, un intelectual, pero no es libre. Se cuida de no ofender a aquellos que son capaces de darle la única posibilidad de salir de una nueva jaula. La alegoría de La caverna de Platón está presente en su vida del mismo modo que en la nuestra. Pedro, hasta hoy, solo puede pensar en presente. Le cuesta entender el tiempo; solo sabe que el presente se le escapa y que esta es la última oportunidad que le queda para que la condición humana le sea concedida.

Víctor Laplace y su obra Animal o la salida humana

Esta adaptación es una oportunidad lúdica y emotiva para recorrer con humor e ironía el lugar que hoy ocupamos los humanos, y en particular los hombres. Ya no se trata de un texto literario, sino de teatro, del puro presente emotivo de la representación. Un actor, un animal único cuya naturaleza también es la del puro presente, nos enfrenta no solo con incómodos argumentos intelectuales, sino y sobre todo, con las emociones de tener conciencia de uno mismo.

La puesta en escensa

Este animal es puro presente; cuando intenta evocar el pasado no puede hacer otra cosa que revivirlo. Los hombres, en su afán de progreso y productividad, le han “contagiado” el concepto del tiempo, con su melancolía por el pasado y su ansiedad por el futuro. Ahora descubre con desesperación que el presente en el que vivió toda su vida se le escapa y no tiene otra opción más que la de huir hacia adelante, hacia la salida humana. Y es ahí, en esta tensión, donde radica la fuerza de su representación y de la puesta en escena. Pero donde el animal ve las virtudes del hombre y la salida de su propia jaula, nos obliga a ser conscientes de la nuestra y de nuestras cadenas.

Este es el ahora de la obra: ¿Qué es ser un hombre en esta época? ¿De cuántas jaulas más tendremos que salir para dejar de ser un animal? Al optimismo del animal se le opone nuestra conciencia del grillete de estos tiempos.

Al mismo tiempo, la obra dialoga con la materialidad del teatro. Este animal es un “animal de teatro”, donde el personaje vive solo en el presente de la representación y el actor solo tiene la chance de ser puro presente; un presente emocional en el que arrastra a los espectadores.

Ficha técnica

Autor: Matías Bertilotti

Adaptación: Adaptación libre del cuento “Informe para una Academia” de Franz Kafka

Dirección: Víctor Laplace

Elenco: Luis A. Sartor

Producción Ejecutiva: Cipe Fridman

Producción: Paula Sartor

Escenografía: Augusto Latorraca

Realización Escenográfica: Juan Manuel Agustini

Vestuario: Jimena “Peta” Acevedo

Música Original: Lautaro Zitelli

Diseño de Sonido: Javier Stavropulos

Caracterización SFX: Sergio M. Kettmayer

Prótesis Dentales: Dres. Alejandro Beratz, Fernando Ferello y Manuel Vicentín