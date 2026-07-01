Cecilia Camarero pasó por el streaming de LM Neuquén tras vivir cinco años en el exterior. Contó cómo hizo para viajar con un programa internacional y cómo reaccionaron sus alumnos.

De Cipolletti a Carolina del Norte: la maestra que llevó el mate y a Messi a una escuela de EE.UU.

Cecilia Camarero , profesora de inglés egresada de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), regresó a la Argentina después de cinco años en Estados Unidos. La docente cipoleña participó del programa Participate Learning , una iniciativa que promueve el intercambio cultural entre docentes de distintas partes del mundo y escuelas estadounidenses.

Camarero se recibió en 2008 y trabajó en cinco escuelas de Cipolletti antes de aplicar al programa. "Buscando oportunidades en el mundo, me encontré con esta empresa Participate Learning, que es un sponsor que recluta docentes de distintas áreas", explicó la docente en diálogo con el streaming LM Neuquén en Vivo .

El programa no requiere exclusivamente profesores de inglés. También pueden aplicar maestros de primaria o jardín con buen nivel del idioma que quieran vivir una experiencia internacional. En el caso de Camarero, su rol fue enseñar español en la Legon Middle School de Raleigh, Carolina del Norte.

"Yo soy un pedacito de Argentina en Estados Unidos para mis estudiantes", describió la profesora sobre su experiencia. Los alumnos aprendieron sobre las tortas fritas, el asado, el mate y figuras como Messi. "Los chicos se vuelven locos" con estos contextos culturales que enriquecen las clases de idioma, señaló.

La docente implementó intercambios virtuales con profesores de inglés que permanecían en Argentina. "Hacíamos una videollamada y los chicos se volvían locos de poder conectar, de practicar el idioma y conocer sobre alguien que está en otra parte del mundo", relató.

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