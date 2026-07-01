Frío extremo en Neuquén: el aire polar no da tregua y se mantienen las bajas temperaturas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó que continuarán las heladas intensas en todo el Alto Valle durante este jueves.

El invierno se instaló con toda su crudeza en la región y no planea ceder terreno. Tras un frío arranque de julio, Neuquén se prepara para afrontar un jueves marcado por un frío extremo y heladas que obligarán a salir a la calle con doble abrigo.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el ingreso de una masa de aire polar mantendrá altas presiones en toda la Patagonia norte.

Este fenómeno se traducirá en jornadas de tiempo bueno y cielos completamente limpios, pero con temperaturas mínimas que se ubicarán muy por debajo del cero.

Para quienes tengan que arrancar la jornada temprano, el frío será el principal protagonista. La mañana comenzará con heladas muy fuertes, aunque el cielo se mantendrá completamente despejado durante gran parte del día.

Clima - Frio - Gente (11) Claudio Espinoza

Frío extremo en la región

El sol no será suficiente para calentar el ambiente. La temperatura máxima estimada para la tarde apenas alcanzará los 6°C, consolidando un escenario netamente invernal en toda la región.

Durante el día, soplarán brisas leves desde el sector noreste a unos 16 km/h, con ráfagas máximas que no superarían los 21 km/h.

El verdadero frío llegará con la caída del sol. Con un cielo que continuará totalmente despejado, la radiación térmica se perderá rápidamente y la temperatura mínima caerá hasta los -8°C.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

Qué pasará durante el resto de la semana

Este valor extremo convertirá a la madrugada del viernes en una de las más frías de lo que va del año. Hacia el final del día, el viento rotará levemente pero mantendrá su intensidad baja, soplando a 15 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h también desde el noreste.

El aire polar continuará dominando el panorama el viernes 3 de julio, día en que se prevé una máxima de 9°C y otra noche hostil con -4°C, aunque con un incremento paulatino de la nubosidad hacia el cierre de la jornada.

La buena noticia para los vecinos del Alto Valle es que los mapas de la AIC comienzan a mostrar un alivio temporal para el fin de semana. Se anticipa un leve ascenso de la temperatura para los días sábado y domingo, con tardes que podrían rozar los 11°C y 13°C respectivamente, acompañadas de nubosidad variable pero alejándose, al menos por unos días, de los registros térmicos tan extremos.