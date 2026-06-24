Invierno en Neuquén: se vienen heladas, viento y frío polar

El ingreso de un sistema frontal traerá grandes variaciones en la temperatura del Alto Valle. Se esperan heladas y mucho viento.

El invierno patagónico empieza a mostrar su faceta más dura en la región, obligando a los neuquinos a extremar los cuidados con el abrigo y a asegurar techos y elementos sueltos en los patios.

De acuerdo con el pronóstico extendido emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , Neuquén capital y las localidades del Alto Valle se preparan para atravesar jornadas marcadas por un marcado descenso de las temperaturas nocturnas y un fuerte temporal de viento hacia el día viernes.

El ingreso de aire frío y húmedo provocará períodos nubosos e inestables en toda la zona, configurando un escenario climático complejo para los próximos días.

Cómo estará el tiempo en Neuquén este miércoles y jueves

Para las próximas horas de este miércoles 24 de junio, el estado del tiempo mostrará dos caras completamente opuestas entre el día y la noche. Durante la jornada diurna, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura máxima que alcanzará los 14 °C. El viento se hará sentir con una velocidad constante de 44 km/h y ráfagas que tocarán los 57 km/h.

Clima - Frio - Gente (9) Claudio Espinoza

Según informó la AIC , las condiciones mejorarán hacia la noche quedando el cielo despejado , lo que propiciará un desplome térmico brutal: la temperatura mínima caerá hasta los -4 °C. El viento rotará hacia el sector sur con una velocidad de 34 km/h y ráfagas de idéntica intensidad, profundizando la sensación de frío polar en el entorno urbano.

El jueves 25 se presentará como un día de transición gris y frío. Las condiciones diurnas mostrarán un cielo completamente cubierto, acompañado de una temperatura máxima de 12 °C y vientos leves de 12 km/h con ráfagas de apenas 17 km/h en dirección sur. Al caer la noche, el panorama pasará a estar parcialmente nublado con una mínima de -2 °C. No obstante, se registrará una marcada aceleración de los vientos provenientes del sudeste, cuyas ráfagas escalarán hasta los 50 km/h, anticipando el desmejoramiento del día siguiente.

Se esperan ráfagas intensas el viernes

El viernes 26 de junio se perfila como la jornada más crítica de la semana en términos de complicaciones urbanas y tránsito en las rutas regionales. El reporte oficial anticipa un viernes nuboso e inestable , con condiciones diurnas de cielo mayormente cubierto y ventoso.

El factor dominante será, sin dudas, el fuerte incremento del viento del oeste. Se prevén velocidades promedio de 46 km/h, pero el riesgo principal radicará en las ráfagas intensas que alcanzarán los 75 km/h durante el día. A pesar del vendaval, la temperatura máxima trepará hasta los 14 °C. Hacia la noche del viernes, el cielo continuará cubierto y el termómetro descenderá a una mínima de -1 °C, mientras que los vientos rotarán al sudoeste con velocidades de 33 km/h y ráfagas que se mantendrán en torno a los 48 km/h.