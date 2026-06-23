Fuertes vientos y hasta 30 °C bajo cero: el rincón de la Argentina que enfrenta un frío extremo

Las ráfagas persistentes y las temperaturas extremas se suman a los caminos cubiertos de hielo. Las impactantes imágenes en medio de una ola de frío.

Fuertes vientos, nevadas y frío extremo en la región centro oeste del país.

La llegada del invierno marcó un brusco descenso de la temperatura en distintas partes del país. En algunas zonas se registró una sensación térmica bajo cero con números récord. En este contexto, hay un rincón de la Argentina que enfrenta un frío extremo, con vientos intensos y nieve.

Las imágenes captadas por camioneros que transitan habitualmente por la región muestran un paisaje totalmente blanco, con caminos congelados y una visibilidad reducida por las ráfagas que azotan la región.

De acuerdo con los registros difundidos por los propios conductores, los termómetros llegaron a marcar cerca de 30°C bajo cero . A ese escenario se sumó un intenso viento, con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora .

Frío extremo con 30°C bajo cero de sensación térmica

Medios locales informaron que la cordillera de San Juan volvió a quedar bajo condiciones climáticas extremas.

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Fue en el área de Veladero, una mina ubicada aproximadamente a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, donde se registraron fuertes nevadas, viento intenso y frío extremo.

De acuerdo a los registros que pudieron captar los trabajadores del lugar, las temperaturas llegaron hasta los 30°C bajo cero. Estas condiciones transformaron el paisaje en una extensa superficie blanca, con rutas cubiertas de nieve y hielo.

Como consecuencia de esa combinación de factores, la sensación térmica descendió alcanzando uno de los valores más extremos registrados en los últimos días en la alta montaña sanjuanina.

A pesar de las condiciones adversas, los trabajadores y transportistas continúan desarrollando sus actividades habituales en una de las zonas más exigentes de la cordillera de los Andes.

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En tanto que la capital sanjuanina también atravesó este martes la mañana más fría de la temporada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9 de la mañana se registró una temperatura de 3,5°C bajo cero, el valor más bajo del año hasta el momento en la provincia.

El intenso frío se sintió aún más por efecto del viento, que hizo descender la sensación térmica hasta los 5,8°C bajo cero.

Alerta por temperaturas extremas en 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para varias provincias durante este martes.

Las zonas alcanzadas por la alerta son:

Neuquén.

Mendoza.

San Luis.

La Rioja.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Corrientes.

Misiones.

Tucumán.

Salta.

Jujuy.

Formosa.

Catamarca.

Chaco.

Este tipo de alertas puede ser peligrosas, en especial para grupos de riesgo, niños, niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones del SMN

Ante estas condiciones adversas por el frío extremo, el organismo nacional brindó una serie de recomendaciones: