Conmoción: ladrones mataron de tres tiros a un alumno de 17 años cuando iba al colegio con su padre

El brutal hecho ocurrió este martes por la mañana en plena calle. Los delincuentes son intensamente buscados.

El crimen ocurrió durante un intento de robo, los atacantes escaparon en moto y son intensamente buscados.

Un brutal asesinato se registró este martes por la mañana, cuando motochorros asesinaron a tiros a un alumno de 17 años que iba al colegio con su padre.

Fuentes policiales revelaron que el crimen ocurrió durante un intento de robo, los atacantes escaparon en moto y son intensamente buscados.

Según informaron, eran cerca de las 7:40 de la mañana, cuando el menor y su padre fueron sorprendidos por dos delincuentes que circulaban en una moto tipo enduro XR o Falcón. Ambos llevaban casco.

En ese momento intentaron asaltar al hombre y a su hijo, y uno de los ladrones disparó al menos tres veces. El adolescente cayó al piso y comenzó a convulsionar por el susto.

crimen alumno

"Escuché que dijeron 'no murió' y volvieron a disparar"

El crimen ocurrió en en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Los vecinos desesperados, trasladaron de urgencia al menor en una camioneta al Hospital Oñativia. Los médicos confirmaron que tenía una herida de arma de fuego en la espalda y murió tras entrar en paro cardíaco.

La víctima fue identificada como Lautaro Fabrizio Lionel Servín, un joven de 17 años. En diálogo con la Policía, su papá Marcelo detalló que luego de los primeros disparos, su hijo tropezó y cayó.

policia buenos aires

A su vez, logró escuchar que el diálogo entre los delincuentes tras el ataque: "Escuché que dijeron 'no murió' y volvieron a disparar", detalló Marcelo, según informaron fuentes policiales.

Otro vecino, Federico Rodrigo Vallejos, contó que escuchó una frenada y vio cómo los delincuentes atacaban a la víctima. "Escuché que uno gritó ‘matalo, matalo’ y después varias detonaciones", relató.

También presenció este momento a primera mañana un vecino identificado como Walter Miguel Fernández, efectivo de la Prefectura Naval, quien salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un disparo al aire para intentar frenar a los agresores, aunque no pudo precisar si logró herir a alguno.

Cómo sigue la investigación tras el asesinato

Por el momento no fueron detenidos los agresores y la UFI N°4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Scanzani, tomó el caso que se caratuló como "homicidio". Se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica.

El fiscal también se presentó en el hospital y en la comisaría para supervisar la investigación. La DDI trabaja para identificar y detener a los autores del brutal ataque.

Video: la desesperada suplica de una mujer a dos motochorros mientras le robaban el auto

Una mujer fue víctima de un robo a mano armada, cuando acababa de dejar a su hijo y a un amiguito frente a una vivienda. Dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su vehículo.

el desesperado pedido de una mujer a un motochorro tras dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad privadas. Las imágenes muestran la secuencia completa del asalto y reflejan el momento de tensión que vivió la conductora apenas segundos después de que los menores descendieran del auto.

Fuentes policiales confirmaron, tras tomar conocimiento de las imágenes, que todo ocurrió sobre la calle Matheu al 1300 del barrio Divino Rostro, en la ciudad de Mar del Plata.