Alerta amarilla por fuertes vientos: las ráfagas superarán los 95 km/h

El SMN lanzó una advertencia por intensos vientos para este miércoles. Qué zonas serán las más afectadas.

El SMN emitió una alerta para el sur del país por fuertes vientos.

A cuatro días del inicio del invierno, las bajas temperaturas se hacen sentir con intensidad en varias zonas del país, pero además en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de un fuerte fenómeno climático.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por intensos vientos para este miércoles, que afectarán la zona sur del país.

Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h.

Esta advertencia alcanzará durante este miércoles a las provincias de Chubut y Río Negro.

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Recomendaciones por los fuertes vientos

El SMN dio a conocer una serie de precauciones para tener en cuenta ante la presencia de los fuertes vientos:

evitar salir.

retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

tener precaución al conducir.

Se viene un miércoles con brusco descenso de temperatura y cielo nublado en Neuquén

Tras una jornada de martes donde el sol y el cielo despejado fueron los grandes protagonistas en los valles y la meseta, las condiciones del clima en Neuquén vuelven a cambiar.

Para este miércoles, se espera un marcado descenso de la temperatura y un aumento significativo de la nubosidad que dejará un panorama gris en toda la región.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire frío se hará sentir con fuerza desde las primeras horas, marcando el inicio de una seguidilla de jornadas inestables y típicas de la antesala del invierno en la Patagonia norte.

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El cambio térmico será el dato más relevante de las próximas horas. Luego de tardes templadas, este miércoles el termómetro mostrará un retroceso evidente: la temperatura máxima estimada para el día se ubicará en los 14°C.

El impacto más fuerte se sentirá durante la noche y las primeras horas de la mañana, donde se prevé una mínima levemente por debajo de los 0°C (con registros estimados de hasta -1°C en la transición horaria), consolidando un ambiente sumamente frío para los trabajadores y estudiantes que se movilizan temprano.

Durante la noche del miércoles, el termómetro se posicionará en torno a los 2°C.