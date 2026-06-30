Iba a jugar con otra selección pero lo convencieron de ir a Marruecos: la historia del futbolista que amargó a Países Bajos

Issa Diop le dio el empate agónico a su selección que se estaba quedando eliminada a manos de la Naranja Mecánica.

Iba a jugar con otra selección pero lo convencieron de ir a Marruecos: la historia del jugador que amargó a Países Bajos.

Anoche, Marruecos eliminó a Países Bajos del Mundial 2026 . Tras igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios, el empate persistió durante el alargue y en los penales ganó el conjunto africano por 3 a 2. Pero, durante el desarrollo del juego, los marroquíes estuvieron a punto de quedar eliminados, hasta que apareció el gol de Issa Diop en el primer minuto del tiempo de descuento del segundo tiempo.

Diop tiene una historia particular. De haberse aferrado a sus principios, nunca hubiese vestido la camiseta de Marruecos y en la jornada de ayer no se hubiese convertido en un héroe para su país y el responsable de haber amargado a la Naranja Mecánica.

Nacido en Francia, de madre marroquí, Diop es nieto de Lybasse Diop, el primer senegalés en jugar en la Ligue 1. Pero Diop es más conocido por haber tenido una opinión firme cuando le preguntaron a qué selección representaría. "No a ningún otro equipo que no sea Francia", respondió abiertamente en su momento durante una entrevista con Canal+.

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Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Naturalmente, cuando el nuevo técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, le dio su primera convocatoria en marzo, le preguntaron sobre esos comentarios. "Él nunca dijo que no le gusta Marruecos, eso fue una noticia falsa", dijo Ouahbi. "Tuve una conversación muy honesta y directa con él, y eso lo convenció de unirse a nosotros", relató el entrenador, acerca de como convenció al defensor de sumarse a Marruecos. Con casi 170 partidos en la Premier League con el West Ham y el Fulham, Diop fue la pieza que le faltaba a la defensa marroquí y anoche fue el héroe de otra jornada para el seleccionado que estuvo entre los cuatro mejores del mundo en Qatar 2022.

La insólita atajada de Bono para que Marruecos elimine a Países Bajos

Parado, sin tirarse, Bono la sacó prácticamente del ángulo y fue el gran héroe de Marruecos en la clasificación ante Países Bajos. Los Leones del Atlas se impusieron por 3-2 en los penales, por los 16avos del Mundial 2026, tras el 1-1 en los 120 minutos jugados en Monterrey.

Ante el último penal del equipo Neerlandes, en lugar de esperar o tratar de adivinar la intención del ejecutante para tirarse a un lado -como hace casi todo arquero-, el marroquí eligió quedarse parado y dar un paso lateral hacia el palo derecho en el momento del impacto. Bono acertó y puso a su equipo arriba en la serie con la chance de convertir y avanzar, lo que luego ocurrió.

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La técnica no era nueva. Yassine Bounou, su nombre real, ya la había ensayado en la Copa de África, con idéntico resultado. Tampoco es la primera vez que aparece en una definición caliente. En Qatar 2022 ya había sido figura ante España, en los octavos que abrieron el camino al histórico cuarto puesto marroquí.

Crysencio Summerville buscó la derecha del guardameta, con un remate alto e inatajable en condiciones normales. Pero el marroquí le había leído la intención. Se desplazó de pie sobre la línea, sin tirarse, y la sacó con la mano izquierda en alto y constituyó una de las mejores tapadas del Mundial, marcando una época en lo que refiere a este tipo de definiciones.