Mundial 2026 EN VIVO | Marruecos dejó afuera a Países Bajos por penales

Penales
Koopmeiners, zurdazo cruzado abajo, gol. 1-0
Neil Yoni El Aynaoui, travesaño y afuera.
Kluivert, derechazo cruzado abajo, palo y afuera.
Rahimi, derechazo cruzado abajo, el arquero la ataja y la pierde, gol. 1-1
Weghorst, derechazo cruzado arriba, golazo. 2-1
Talbi, abrió el pie derecho, arriba, gol 2-2.
Timber, derechazo cruzado abajo, mal, afuera.
Hakimi, derechazo cruzado abajo, palo y afuera.
Summerville, derechazo cruzado arriba, atajó Bono adivinando el lado pero sin tirarse.
Saibari, derechazo cruzado abajo, gol: 2-3.