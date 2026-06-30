Mundial 2026 EN VIVO | Marruecos dejó afuera a Países Bajos por penales

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Gol y emoción de Cody Gapko

En un partido con pocas situaciones, Marruecos había estado más cerca de abrir la cuenta.

Sin embargo, Países Bajos tuvo un contragolpe letal después del segundo cooling brake y no perdonó.

Crysencio Summerville asistió cayéndose a su compañero de ataque y Cody Gapko cerró la jugada con un remate seco que venció al arquero rival.

El delantero se desplomó por la emoción en el festejo, ya que vivió una semana muy difícil al enterarse del fallecimiento de su segundo hijo por nacer.