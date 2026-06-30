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Mundial 2026 EN VIVO | Marruecos dejó afuera a Países Bajos por penales

Cody Gapko puso en ventaja los europeos, pero el defensor Issa Diop lo igualó en el minuto 91 y el equipo africano pasó en la definición desde los doce pasos.

Mundial 2026 EN VIVO | Marruecos dejó afuera a Países Bajos por penales
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El lunes fue atractivo en el Mundial 2026, con Brasil eliminando a Japón sobre la hora y Paraguay logrando una hazaña frente a Alemania, y Marruecos dejando afuera a Países bajos por penales.

El Grupo F quedó eliminado ante el segundo del Grupo C, luego de la igualdad 1 a 1 en los 90' y en los 120'. Con una atajada determinante de Bono en la definición desde los doce pasos, el conjunto marroquí pasó a la siguiente fase.

El duelo enfrentó a dos selecciones que llegaron invictas a esta instancia, en Monterrey.

El escenario fue el Estadio BBVA de Monterrey, que cierra así su participación en la Copa del Mundo. El ganador se cruzará en octavos con Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica y será rivla de Marruecos, el sábado 4 de julio en Houston.

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Penales

Koopmeiners, zurdazo cruzado abajo, gol. 1-0

Neil Yoni El Aynaoui, travesaño y afuera.

Kluivert, derechazo cruzado abajo, palo y afuera.

Rahimi, derechazo cruzado abajo, el arquero la ataja y la pierde, gol. 1-1

Weghorst, derechazo cruzado arriba, golazo. 2-1

Talbi, abrió el pie derecho, arriba, gol 2-2.

Timber, derechazo cruzado abajo, mal, afuera.

Hakimi, derechazo cruzado abajo, palo y afuera.

Summerville, derechazo cruzado arriba, atajó Bono adivinando el lado pero sin tirarse.

Saibari, derechazo cruzado abajo, gol: 2-3.

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Atajada impresionante

Bart Verbruggen evitó lo que era un golazo de Rahimi.

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Marruecos llegó al empate agónico

Cuando todo parecía indicar que los neerlandeses se llevaban la victoria y clasificación, uno de los defensores de Marruecos fue al área rival y tuvo premio.

Issa Diop metió un cabezazo fenomenal a los 91 y mandó el partido a suplementario.

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Gol y emoción de Cody Gapko

En un partido con pocas situaciones, Marruecos había estado más cerca de abrir la cuenta.

Sin embargo, Países Bajos tuvo un contragolpe letal después del segundo cooling brake y no perdonó.

Crysencio Summerville asistió cayéndose a su compañero de ataque y Cody Gapko cerró la jugada con un remate seco que venció al arquero rival.

El delantero se desplomó por la emoción en el festejo, ya que vivió una semana muy difícil al enterarse del fallecimiento de su segundo hijo por nacer.

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Los neerlandeses arrastran, además, una extensa racha sin derrotas en los 90 minutos reglamentarios en citas mundialistas. Ese antecedente los instala como favoritos, aunque en la previa las casas de apuestas anticipan un trámite parejo.

Marruecos, en tanto, se presenta con los pergaminos de su histórico cuarto puesto en Qatar 2022. Igualó 1-1 con Brasil, venció 1-0 a Escocia y remontó para ganarle 4-2 a Haití. Achraf Hakimi encabeza un plantel con jerarquía y profundidad.

El conjunto africano dejó de ser una sorpresa para transformarse en una potencia consolidada del fútbol internacional, con un proyecto que ya rinde frutos desde hace varios años.

Un condimento especial atraviesa el cruce: varios futbolistas marroquíes nacieron o se formaron en los Países Bajos. Esa raíz compartida neutraliza sorpresas tácticas y le agrega una rivalidad personal al partido sobre el césped mexicano.

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