La fuerte frase de Gustavo Gómez tras la hazaña de Paraguay: "Sudar sangre"

Gustavo Gómez es el principal referente de la selección de Paraguay . Luego de la histórica clasificación de su equipo a octavos de final del Mundial 2026 , el marcador central se mostró orgulloso por el logro. Es que luego del 1 a 1 en los 120 minutos, los dirigidos por Gustavo Alfaro dejaron afuera a Alemania por penales.

Gómez fue uno de los ejecutantes de su selección que marcó en la tanda desde los doce pasos, donde Orlando Gill fue clave con dos atajadas determinantes.

"La sensación que se siente es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo", comenzó diciendo el capitán paraguayo.

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"En la entrevista pasada dije que este grupo merecía otro partido más. Con toda la situación, con todo lo que se dijo, nosotros, independientemente a cualquier cosa, rescato la unión. Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación", agregó el futbolista de Palmeiras de Brasil, que también jugó en Lanús.

Una frase fuerte del guerrero paraguayo

"Hoy era un partido que teníamos que ser Paraguay más que nunca. Creo que también en el fondo Alemania sabía que si nos quería ganar tenía que sudar sangre, que íbamos a vender muy cara la derrota", afirmó Gómez con mucha convicción.

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Paraguay no jugaba un Mundial desde hacía 16 años. En las Eliminatorias, bajo el mando de Alfaro, logró volver a ganarle a Argentina y Brasil después de mucho tiempo y se clasificó a la máxima cita con varias fechas de anticipación.

"Solo dedicar este triunfo a toda la gente de Paraguay, a mis familiares, a todo el pueblo paraguayo. Como he dicho también, creo que la selección hace unos cuantos meses que la selección le está dando una felicidad tremenda al país. Y es eso lo que nosotros hacemos en cada partido, en cada entrenamiento nos esforzamos demasiado. Ustedes que lo viven de cerca saben que la base de este grupo es el trabajo, la humildad para reconocer los errores e intentar siempre mejorar. Eso es lo que nosotros estamos plantando para que en el futuro se pueda tener un equipo sólido en todos los sentidos, pero con esos valores bien fortalecidos, que creo es lo más importante", finalizó Gómez.