Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo que enfrentó las críticas de Chilavert con atajadas determinantes

El guardameta del Ciclón se erigió como figura de Paraguay ante Alemania, en la clasificación a octavos de final.

Cuando Orlando Gil llegó a San Lorenzo en 2024, en el ambiente del fútbol no lo conocía prácticamente nadie. Dueño de una historia muy particular, el arquero de la selección de Paraguay está construyendo una carrera que ya tiene momentos destacados, pero que al mismo tiempo promete darle más. Así está ocurriendo en el Mundial 2026 .

Gill pasó de ser una de las revelaciones del fútbol argentino a convertirse en el gran héroe de Paraguay en el Mundial 2026. El arquero de San Lorenzo fue la figura de la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final tras contener dos penales en la definición frente a Alemania .

Nacido el 11 de junio de 2000 en la ciudad paraguaya de San Lorenzo , Gill se formó en el Club Sport San Lorenzo de su país antes de dar el salto al fútbol argentino. Luego de un paso por la Reserva del "Ciclón", fue promovido al plantel profesional y desde comienzos de 2025 se consolidó como el arquero titular del conjunto de Boedo. Mide 1,99 , es zurdo y tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2027 .

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Su crecimiento en San Lorenzo le abrió las puertas de la selección paraguaya. Gustavo Alfaro lo hizo debutar en septiembre de 2025 y, en pocos meses, el guardameta se ganó un lugar como titular gracias a sus actuaciones en las Eliminatorias. Antes del duelo con Alemania ya era uno de los arqueros con mayor cantidad de atajadas de la Copa del Mundo.

La consagración llegó en la histórica victoria ante el seleccionado alemán. Durante los 120 minutos sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas y, en la definición desde los doce pasos, detuvo los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade para darle a Paraguay una clasificación inolvidable. Su actuación lo convirtió en la gran figura del partido y en uno de los nombres propios del Mundial.

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El camino hasta ese reconocimiento no estuvo exento de críticas. En la previa del certamen, el histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert había cuestionado su estilo al asegurar que "juega mudo" por la escasa comunicación con sus defensores.

Gill respondió dentro de la cancha y transformó esos cuestionamientos en elogios tras firmar una de las actuaciones más importantes de su carrera.