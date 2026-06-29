Galarza Fonda, el jugador borrado en River que la está rompiendo en el Mundial 2026

El volante paraguayo ya había convertido contra Turquía en la fase de grupos y mostró gran nivel frente a Alemania.

El Mundial 2026 tiene la particularidad de que pese al bajo nivel futbolístico que ha tenido River este último año, varios de sus jugadores integran diferentes selecciones. Además de Gonzalo Montiel en Argentina , otros forman parte de combinados importantes de Sudamérica.

Uno de ellos, quizás el más criticado por los hinchas del Millo, es Matías Galarza Fonda. El rendimiento que está mostrando para la selección de Paraguay impacta por su influencia en el juego y el contraste con la imagen que dejó en River.

El gol clave que le anotó a Turquía en fase de grupos y la asistencia contra Alemania fueron los puntos mas altos de los cuatro partidos que lleva disputados la selección de Alfaro en el Mundial.

Además, se despachó con un caño fenomenal sobre Jamal Musiala y cuando llegó la definición por penales ejecutó con una calidad que nadie sospechaba. Rebalsando confianza, el volante abrió el pie izquierdo y engañó a Manuel Neuer, uno de los mejores arqueros de la historia.

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Por qué lo compró River

El volante mixto llegó al Millo desde Talleres de Córdoba, en una operación que incluyó a Juan Portillo y fue a pedido de Marcelo Gallardo.

A finales de julio de 2024, la dirigencia encabezada por Jorge Brito le pagó a Talleres 3,5 millones de dólares por el 70% de su ficha. La operación fue parte de un movimiento total que rondó los 8,5 millones.

Si bien no la rompía, el paraguayo había mostrado cosas interesantes, siendo un volante con dinámica, capaz de defender y de atacar con facilidad y precisión. Dueño de un despliegue que lo hizo destacarse en Talleres, llegó a su selección en el proceso de Gustavo Alfaro, quien había asumido el cargo tras un mal arranque de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

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La gente del Millo no tuvo piedad

Tras su arribo a la institución de Núñez, los seis meses de Galarza Fonda en River fueron flojos. En un equipo con problemas colectivos, el futbolista cometió errores individuales graves, en la marca y también en el manejo de la pelota.

Generalmente le tocó integrar equipos alternativos o ingresar en los segundos tiempos, con lo cual tampoco tuvo continuidad.

En total disputó 14 partidos, apenas cinco como titular (solo completó dos), sin goles ni asistencias.

galarza fonda Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

El rendimiento derivó en fuertes críticas de los hinchas, a tal punto que se transformó en una especie de chivo expiatorio del equipo de Gallardo que perdió el clásico ante Boca, no pudo clasificar a la Libertadores del año siguiente y fue eliminado por Racing en octavos de final del Apertura.

En la depuración de plantel que se produjo en el mercado de pases de verano, Galarza Fonda fue cedido a préstamo al fútbol de Estados Unidos.

En Atlanta United tuvo la continuidad que necesitaba para llegar con ritmo al Mundial y Alfaro confió en él.

El pase de Galarza Fonda pertenece a River, pero el jugador está en el grupo que no sería tenido en cuenta por Eduardo Coudet tras el Mundial.

Las expectativas están puestas en saber cómo continuará su carrera: si River lo vende o si le da una nueva oportunidad.