Mundial 2026: los mejores memes de la victoria de Paraguay ante Alemania

La albirroja venció al conjunto de Julian Nagelsmann por 4-3 en los penales y las redes estallaron.
En una jornada tensa y dramática del Mundial 2026, Paraguay venció a Alemania por 4 a 3 en los penales con actuaciones estelares de Orlando Gill y Matías Galarza Fonda. La inesperada victoria hizo que las redes exploten con memes.
De esta forma, la Albirroja avanzó a los octavos del campeonato de la FIFA e internet estalló con decenas de imágenes virales.
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