Duro cruce: Brasil ya conoce a su rival para los 16avos de final

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que se perfilan como candidatos, tendrán un difícil partido en el primer playoff.

Brasil , una de las selecciones candidatas del Mundial 2026 , ya conoce a su rival para los 16avos de final del torneo . Los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán una dura parada, ya que enfrentará a Japón en la primera ronda de playoffs.

Los nipones terminaron en el segundo lugar del grupo F, por lo que tendrán que jugar contra la verdeamarela, que fue primera de la zona C. Este duelo se presenta como uno de los más atractivos de esta fase, que todavía no está del todo definida.

Brasil fue contundente en la jornada de ayer, al vencer por 3-0 a Escocia y asegurar el primer puesto del grupo C, que compartió con los europeos, Marruecos y Haití. Los africanos quedaron en el segundo lugar y también lograron la clasificación. Los escoceses deberán esperar a que se complete la tabla de mejores terceros para saber si siguen en el torneo.

. Brasil enfrentará a Japón por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial el lunes 29 de Junio. pic.twitter.com/rL98bHxjFR

Por su parte, Japón no pudo vencer a Suecia en la última fecha del grupo F, y terminó en segundo lugar, por detrás de Países Bajos, que le ganó a Túnez. Los suecos se aseguraron la clasificación como uno de los mejores terceros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2070310599980949578?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PAÍSES BAJOS, JAPÓN Y SUECIA, A 16AVOS DE LA COPA DEL MUNDO!



1 Los neerlandeses vencieron 3-1 a Túnez, avanzaron como 1° del grupo y jugarán con Marruecos



2 Los nipones igualaron con los suecos, clasificaron 2° y enfrentarán a BRASIL



3 Suecia se metió en la… pic.twitter.com/ctyyKU1aK8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 26, 2026

Estas dos definiciones de grupo terminaron de armar dos cruces definidos de 16avos de final, que se jugarán el lunes 29. Por un lado, Brasil se medirá ante Japón y el ganador del encuentro enfrentará a Costa de Marfil o al segundo del grupo de Francia y Noruega. Además, comparten la misma parte del cuadro que Argentina, por lo que se puede dar el clásico sudamericano en unas hipotéticas semifinales.

El otro cruce que derivó de estos grupos es uno que también promete un gran despliegue de fútbol: Países Bajos jugará ante Marruecos, que viene de llegar a semifinales en Qatar 2022. El ganador de este partido irá en octavos de final contra el que pase de Sudáfrica y Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mercado_Ingles/status/2070320835500396568?s=20&partner=&hide_thread=false . Países Bajos enfrentará a Marruecos por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial el lunes 29 de Junio. pic.twitter.com/VjENerG71X — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 26, 2026

Argentina espera rival

La selección Argentina ya se aseguró el primer lugar del grupo J, pero todavía no sabe quien será su rival en 16avos del final. Recién lo conocerá cuando se complete la zona H. Cualquiera de los cuatro equipos (España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita) pueden enfrentar a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Los posibles cruces: