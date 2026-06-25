Duro cruce: Brasil ya conoce a su rival para los 16avos de final

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que se perfilan como candidatos, tendrán un difícil partido en el primer playoff.
Brasil, una de las selecciones candidatas del Mundial 2026, ya conoce a su rival para los 16avos de final del torneo. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán una dura parada, ya que enfrentará a Japón en la primera ronda de playoffs.
Los nipones terminaron en el segundo lugar del grupo F, por lo que tendrán que jugar contra la verdeamarela, que fue primera de la zona C. Este duelo se presenta como uno de los más atractivos de esta fase, que todavía no está del todo definida.
Brasil y Japón, un duro duelo en 16avos de final
Brasil fue contundente en la jornada de ayer, al vencer por 3-0 a Escocia y asegurar el primer puesto del grupo C, que compartió con los europeos, Marruecos y Haití. Los africanos quedaron en el segundo lugar y también lograron la clasificación. Los escoceses deberán esperar a que se complete la tabla de mejores terceros para saber si siguen en el torneo.
Por su parte, Japón no pudo vencer a Suecia en la última fecha del grupo F, y terminó en segundo lugar, por detrás de Países Bajos, que le ganó a Túnez. Los suecos se aseguraron la clasificación como uno de los mejores terceros.
Estas dos definiciones de grupo terminaron de armar dos cruces definidos de 16avos de final, que se jugarán el lunes 29. Por un lado, Brasil se medirá ante Japón y el ganador del encuentro enfrentará a Costa de Marfil o al segundo del grupo de Francia y Noruega. Además, comparten la misma parte del cuadro que Argentina, por lo que se puede dar el clásico sudamericano en unas hipotéticas semifinales.
El otro cruce que derivó de estos grupos es uno que también promete un gran despliegue de fútbol: Países Bajos jugará ante Marruecos, que viene de llegar a semifinales en Qatar 2022. El ganador de este partido irá en octavos de final contra el que pase de Sudáfrica y Canadá.
Argentina espera rival
La selección Argentina ya se aseguró el primer lugar del grupo J, pero todavía no sabe quien será su rival en 16avos del final. Recién lo conocerá cuando se complete la zona H. Cualquiera de los cuatro equipos (España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita) pueden enfrentar a los dirigidos por Lionel Scaloni.
Los posibles cruces:
- Si gana Uruguay y Cabo Verde empata o pierde, el rival es España.
- Si ganan Uruguay y Cabo Verde, el rival es el que peor diferencia de gol tenga de ambos (hoy ambos en cero), y en caso de seguir iguales, el que menos goles a favor tenga (+2 ambos), y finalmente el de peor resultado en la tabla Fair Play (hoy sería 1° Uruguay por una amarilla menos).
- Si hay dos empates, el rival se define de la misma forma que el caso anterior, solo que Uruguay y Cabo Verde pelearían por ser 2° en vez de 1°.
- Si Cabo Verde gana por menos de 4 goles y Uruguay empata, el rival es Cabo Verde.
- Si Cabo Verde gana por 4 goles, desempata el 1° puesto por goles a favor, o fair play, con España.
- Si Cabo Verde gana por 4 o más goles y Uruguay empata, el rival es España.
- Si Uruguay no gana y gana Arabia Saudita, el rival es Arabia Saudita.
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