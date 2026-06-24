Extraterrestres y un desenlace terrible: la extraña teoría de una vidente que preocupa para el Brasil-Escocia

Una reconocida vidente brasileña alertó sobre un importante suceso que podría ocurrir, según su teoría, en el partido que disputarán ambas selecciones desde las 19 por el mundial 2026.

Brasil - Escocia tiene una previa particular. El foco no está puesto en el desenlace del encuentro que disputarán esta tarde desde las 19 en el Hard Rock Stadium (Miami) por el mundial 2026 , sino que la atención recae en un crudo y estremecedor relato de Vó Bahiana , una vidente brasileña con una enorme comunidad en redes sociales, donde anticipa un caos en el partido.

No se trata de una lesión ni un resultado malo para las selecciones, sino que reveló que desde hace tiempo tiene un sueño recurrente que implica naves extraterrestres, abducción y un caos total en el estadio que se prepara para una fiesta deportiva. Sin embargo, la teoría no pasa desapercibida y es tema de conversación en las redes sociales.

Su relato fue duro, alegó que soñó con "muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento” durante el partido que tendría un evento especial: se apersonaría una nave espacial y habría abducción de distintos jugadores que jugarán el encuentro, entre ellos Neymar y Vinicius Jr quienes fueron mencionados.

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La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

"Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", dijo en el video y agregó: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto".

La extravagante predicción que no consta de información oficial

Más allá de la teoría expuesta en el video, no hay reportes oficiales sobre la teoría, ni tampoco información científica de autoridades que den cuenta de un hecho de tamaña magnitud.

Lejos de ser un tema que pone en riesgo el partido, el duelo pactado por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se desarrollaría con normalidad a pesar de las suposiciones.

neymar brasil

La otra teoría que alimenta los dichos de Vó Bahiana

Hace tiempo, la clarividente búlgara Baba Vanga sostuvo que en 2026, se harían presente extraños objetos luminosos durante un importante evento deportivo. "Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”, había precisado.

Agenda: con seis partidos y Brasil como protagonista, se definen tres grupos

El Mundial 2026 entra en una jornada bisagra. Este miércoles 24 de junio se pone en marcha la tercera y última fecha de la fase de grupos, con seis partidos definitorios que dejarán clasificados y eliminados en los Grupos A, B y C.

Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo. La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.

Para la región no hay actividad de la Selección argentina, ya clasificada a la próxima ronda. Igual sobran atractivos: Brasil, Canadá y México —dos de ellos anfitriones— salen a sellar su lugar entre los mejores.

Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de hoy

Todos los horarios están expresados en hora de Argentina:

16:00 | Grupo B | Suiza vs. Canadá — BC Place, Vancouver

| Suiza vs. Canadá — BC Place, Vancouver 16:00 | Grupo B | Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Seattle

| Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Seattle 19:00 | Grupo C | Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami

| Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami 19:00 | Grupo C | Marruecos vs. Haití — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

| Marruecos vs. Haití — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México

| Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.

Qué se espera de los encuentros de este miércoles

En el Grupo A, México ya está clasificado y como líder, mientras Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica pelean por el segundo boleto. En el Grupo B, Suiza y Canadá llegan igualados en la cima y definen entre sí quién termina primero. Bosnia y Qatar, con apenas una unidad, casi sin chances, buscan despedirse con un triunfo.

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El plato fuerte está en el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con cuatro puntos y Escocia, tercera con tres, sueña con dar el golpe. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti necesita sumar para asegurar el liderazgo y evitar sorpresas en el cruce de octavos.

Alrededor del seleccionado brasileño crece, además, una expectativa extra: trascendió que Neymar podría tener minutos en esta última fecha, aunque desde el cuerpo técnico no lo confirmaron de manera oficial.

Haití, ya eliminado, jugará por el honor frente a los marroquíes. Con un cierre de zona tan parejo, cualquier resultado puede reordenar por completo la tabla y modificar los emparejamientos de los dieciseisavos de final.

La jornada promete tensión de principio a fin: seis partidos, tres grupos resueltos y los primeros nombres firmes rumbo a la fase de eliminación directa del Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.