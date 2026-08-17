Confirmado: Independiente presentó a su nuevo DT, el primer extranjero en 30 años.

Jadson Viera fue confirmado como nuevo director técnico de Independiente . La llegada del nuevo entrenador marca un hito en la historia reciente de la institución, ya que el nacido en Brasil pero nacionalizado uruguayo, se reunió el pasado viernes en Villa Domínico, donde recorrió las instalaciones junto a los dirigentes y terminó de concretar su vínculo contractual convirtiéndose en el primer DT extranjero del Rojo en 30 años.

El club informó que el estratega firmó un contrato por el término de un año, aunque el mismo incluye una cláusula de rescisión unilateral que podrá ejecutarse a fin de este año. Esta particularidad responde al cronograma electoral de la entidad, permitiendo que la nueva Comisión Directiva tenga la potestad de decidir la continuidad del ciclo tras los comicios.

Con este nombramiento, Viera se convierte en el séptimo entrenador de la gestión encabezada por Néstor Grindetti , sumándose a una lista que ya integraron Julio César Falcioni, Leandro Stillitano, Ricardo Zielinski, Carlos Tevez, Julio Vaccari y Gustavo Quinteros.

El nuevo DT ya puso la firma y recorrió las instalaciones junto a su cuerpo técnico.



¡Bienvenido a Independiente, Jadson Viera!#TodoRojo pic.twitter.com/3usTd6y3FA — C. A. Independiente (@Independiente) August 15, 2026

La historia de los entrenadores extranjeros en Independiente tuvo su inicio hace casi un siglo con Máximo Garay, un húngaro, pero descendiente de españoles, que llegó al club en 1935. Tomó al Rojo en el sexto puesto y lo llevó al subcampeonato a solo un punto de Boca. Ganó invicto el Torneo Nocturno del verano de 1936. Garay, quien también dirigió a Gimnasia, San Lorenzo, Colo Colo y la Selección de Chile, dejó un legado técnico plasmado en su libro Manual práctico para entrenadores e instructores de fútbol, publicado en 1971.

Los DTs extranjeros más destacados de la historia de Independiente

En el extenso listado de estrategas foráneos que han pasado por la institución de Avellaneda también destaca el brasileño Oswaldo Brandao, quien tuvo dos ciclos al frente del equipo en los períodos 1961-1963 y 1967, cuando se coronó campeón del Torneo Nacional 1967 con un equipo legendario que contaba con figuras como Pepé Santoro, Pipo Ferreiro, el Chivo Pavoni y el Pato Pastoriza, alcanzando una eficacia histórica del 86,67 por ciento de los puntos en juego. También figura en el listado el uruguayo Enrique Fernández Viola, quien dirigió al plantel en 1968.

El paso de los años consolidó la tendencia de contratar profesionales locales, hasta que en 1996, después de dos décadas sin extranjeros, el presidente Jorge Bottaro confió la dirección técnica al uruguayo Gregorio Pérez. Su ciclo, que comenzó en enero de aquel año en reemplazo de Miguel Ángel López, tuvo una duración de apenas cuatro meses, acumulando un registro de tres triunfos, tres empates y seis derrotas en 12 partidos disputados.

Poco mencionado Director Técnico de Independiente: Máximo Garay, nacido en Hungría, pero descendiente de españoles. En 1935 tomó al Rojo en el sexto puesto y lo llevó al subcampeonato a solo un punto de Boca. Ganó invicto el Torneo Nocturno del verano de 1936. pic.twitter.com/adVO6uw7Ia — ArchivoHistóricoCAI (@ImagenesRojas) January 17, 2019

Por otro lado, la figura de Ricardo Pavoni representa un caso especial dentro de este historial, al haberse desempeñado como el último entrenador extranjero en dirigir al equipo antes de la llegada de Viera, aunque siempre en calidad de interino. Su última experiencia en esta función ocurrió en 2010, cuando junto a Francisco Sá asumió la responsabilidad técnica por tres encuentros oficiales. Aquel breve proceso contempló una victoria por 1 a 0 frente a Gimnasia el 24 de septiembre, una derrota por 1 a 0 ante Defensor Sporting el 28 de septiembre por la Copa Sudamericana, y finalmente una caída por 4 a 1 frente a Godoy Cruz el 2 de octubre por el Torneo Apertura.

Pavoni, leyenda del club, también había compartido la dirección técnica con Ricardo Bochini en 1992 y ejercido de forma interina en solitario en 1995. Ahora, bajo la conducción de Jadson Viera, el Rojo inicia una nueva etapa con la ilusión de fortalecer su rumbo futbolístico.