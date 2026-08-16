La gestión de Mariano Gaido prevé una inversión de 10.400 millones de dólares en Parque Industrial

El proyecto establece a Neuquén Capital como una ciudad con perfil productivo y estratégico. Inversiones, generación de empleo y crecimiento de Vaca Muerta.

La ciudad de Neuquén Capital, de la mano de la gestión del intendente Mariano Gaido , se posiciona con un perfil productivo y estratégico con el avance de obras en el Parque Industrial Capital (PIC), lo que significa un proyecto de 1.200 hectáreas sobre la Ruta 67 proyectado para captar 10.400 millones de dólares en inversiones privadas .

"El Parque Industrial Capital es el desarrollo de infraestructura y desarrollo urbano más importante que tiene en este momento iniciándose la ciudad de Neuquén", afirmó Gaido. De esta forma, se posiciona a la ciudad capital con la capacidad de responder al crecimiento de Vaca Muerta , generaron hasta 40 mil puestos de empleo, directos e indirectos, a la par de megaproyectos de escala internacional como Argentina LNG, encabezado por YPF.

Con el crecimiento y desarrollo de este polo industrial se responde a una planificación estratégica que busca ordenar el crecimiento acelerado de la capital y brindar previsibilidad al sector privado. Con esta obra, la gestión municipal confirma su capacidad para acompañar la demanda de las empresas que operan en la cadena de valor energética.

Neuquén Capital reafirma así su rol como epicentro logístico y de servicios para toda la región patagónica. La llegada de nuevas inversiones consolida un modelo de desarrollo sustentable que atrae capitales y genera oportunidades laborales para los vecinos.

Neuquén Capital, el polo de servicios industriales más moderno de la Patagonia

El plan de obras ya presenta avances concretos en el predio, principalmente con la ejecución de la calle principal de acceso. En paralelo, las áreas técnicas trabajan en la elaboración de los pliegos de licitación necesarios para avanzar con el cerramiento perimetral del terreno.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que de las 1.200 hectáreas, una vez descontadas las superficies destinadas a calles, servidumbres, espacios verdes y algunas reservas fiscales, quedan aproximadamente 700 hectáreas disponibles para la venta. Según señaló, el potencial constructivo alcanza los 5.200.000 m², lo que representa una posibilidad de inversión privada de 10.400 millones de dólares.

"Es un desarrollo de 1.200 hectáreas a la altura del km 7 de la Ruta 67, tomando desde Autovía Norte hacia Ruta 51, en el km 7 está el ingreso al nuevo Parque Industrial", precisó Nicola sobre la ubicación estratégica del complejo.

Antes de finalizar el año, y una vez consolidados los datos del registro de interesados, la Municipalidad comenzará con la apertura de las calles internas, la nivelación del terreno y el enripiado. Estas obras permitirán establecer los bloques operativos destinados al asentamiento de las parcelas.

En cuanto a los servicios, los equipos técnicos avanzan en el diseño de las redes de agua potable, fibra óptica, gas natural y electricidad de media tensión.

El objetivo del municipio es poner en marcha las licitaciones y las instalaciones a medida que se determine la demanda concreta de cada sector. La infraestructura prevista permitirá al parque industrial contar con conectividad digital y servicios con un alto nivel de calidad técnica.

Crecimiento para Vaca Muerta

Con este equipamiento, el municipio apunta a posicionar a la capital como el polo de servicios industriales más moderno de la Patagonia, con capacidad para responder a la demanda de Vaca Muerta durante las próximas décadas.

Las tierras disponibles representan un potencial constructivo de 5.200.000 metros cuadrados. La cifra cobra dimensión al contrastarla con la dinámica constructiva de la ciudad, que registra actualmente entre 350 mil y 370 mil metros cuadrados anuales. Este volumen de edificación proyectado equivale a varios años de desarrollo urbano concentrados en un solo nodo productivo.

La iniciativa busca dar una respuesta estructural a las pymes y grandes compañías que operan directa e indirectamente en Vaca Muerta. El megaproyecto garantiza la disponibilidad de suelo industrial equipado para contener el impacto económico del desarrollo hidrocarburífero.

Así, la Municipalidad busca transformarse en el gran soporte logístico que requiere Vaca Muerta para su expansión a largo plazo.

Beneficios fiscales y prioridad para empresas neuquinas

El procedimiento administrativo establece una prioridad para las empresas neuquinas a través de un registro de interesados que permanecerá disponible hasta el 22 de agosto. Una vez analizada y procesada la información obtenida, la Municipalidad pondrá en marcha una segunda convocatoria, que tendrá una duración de un mes y estará dirigida a empresas de otras localidades interesadas en instalar sus operaciones en la capital.

Luego se avanzará con el proceso de asignación y comercialización de las parcelas. La venta de los terrenos contará con el respaldo de Invierta Capital y de la ordenanza que establece beneficios fiscales durante 10 años, diseñada para promover la instalación rápida de los establecimientos.

Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán presentar los proyectos ejecutivos antes de adquirir los lotes y finalizar las obras de construcción dentro de un plazo máximo de 24 meses. De esta manera, se busca garantizar que los terrenos se conviertan rápidamente en infraestructura productiva y generen empleo.

"Nosotros estamos hoy en la instancia del registro de interesados, porque va a haber una prioridad para las empresas locales de Neuquén", remarcó Nicola respecto al compromiso con las pymes de la ciudad.

El marco normativo apunta a agilizar los procesos de radicación y, al mismo tiempo, impedir la especulación inmobiliaria sobre las tierras públicas. Así, el municipio busca asegurar un flujo sostenido de inversiones que contribuya a impulsar la economía local durante los próximos dos años.

La puesta en marcha del PIC permitirá la relocalización de empresas que actualmente operan dispersas dentro del ejido urbano. Concentrar el trabajo industrial en un sólo espacio optimizará la logística empresarial, reduciendo costos de traslado y mejorando la competitividad operativa del sector que abastece a Vaca Muerta.

El traslado de las bases operativas hacia la Ruta 67 eliminará el tránsito de vehículos pesados en zonas residenciales y aliviará la circulación vial en las arterias céntricas. Eesta relocalización masiva liberará parcelas dentro de la ciudad que podrán destinarse a nuevos desarrollos urbanos o comerciales.

La estrategia municipal consolida una ciudad ordenada, donde la actividad industrial pesada coexiste de manera sustentable con las áreas de residencia y servicios.