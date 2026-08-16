Urgente pedido de un cirujano neuquino: perdió un elemento fundamental y ahora depende de que alguien lo encuentre

Un médico que iba a operar al hospital de Centenario perdió en plena calle un dispositivo clave para operar. La institución lanzó un pedido a la comunidad.

Entre el bullicio de la guardia y la parada de taxis, algo se escapó de las manos, pero literalmente. Un cirujano extravió el viernes pasado una morza, un pequeño pero fundamental elemento de su instrumental, justo cuando se dirigía a realizar una cirugía en el Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario .

De acuerdo a la publicación que hizo en Instagram el nosocomio, el pedido del médico Nicolás Báez es urgente y fundamental para continuar con las cirugías.

Quien la haya encontrado puede comunicarse con el Hospital de Centenario o a través de su cuenta de Instagram (@hospital.natalio.burd) para coordinar su devolución, un gesto que, aseguran desde la institución, sería de enorme ayuda para el profesional.

El hospital de Centenario en el sector de Emergencia donde el cirujano extravió el elemento. Archivo

El objeto se perdió en un tramo breve pero concurrido, entre la salida de la Guardia de Emergencias en la Avenida Libertador de Centenario y las inmediaciones de la parada de taxis, en algún momento entre las 13 y las 15 horas del viernes.

Hospital de Centenario: el elemento perdido para cirugía

La morza es un instrumento de uso específico dentro del quirófano, diseñado para sujetar y fijar instrumental durante una intervención.

El instrumental quirúrgico especializado es de uso personal del profesional, que lo adquiere y calibra según su propia técnica de trabajo. A diferencia del instrumental general de un hospital (que se repone o se comparte entre distintos equipos), estos elementos particulares no siempre tienen un reemplazo inmediato disponible en la institución, lo que puede demorar o complicar la organización de futuras intervenciones si no aparecen a tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hospital Dr Natalio Burd (@hospital.natalio.burd)

La publicación, difundida desde las cuentas oficiales del Hospital Natalio Burd y de su dirección, generó rápida repercusión entre los seguidores de la institución en Centenario, donde este tipo de pedidos —poco frecuentes en las redes del hospital— suele movilizar a la comunidad local en busca de una rápida solución.

Incluso la directora del hospital, Evangelina Benigar lo compartió entre todos los contactos para acelerar la búsqueda del elemento.

Desde el nosocomio insistieron en el pedido, con la esperanza de que alguien la haya recogido en el trayecto y esté dispuesto a devolverla.

Solidaridad

Remarcaron que los comentarios en la publicación original quedaron restringidos, por lo que cualquier información debe canalizarse directamente por mensaje privado o de forma presencial en el hospital.

La búsqueda continúa abierta, con la expectativa puesta en que la solidaridad vecinal permita resolver, cuanto antes, un contratiempo que va más allá de un simple objeto perdido: se trata de una herramienta esencial para que un cirujano pueda seguir haciendo su trabajo con normalidad.