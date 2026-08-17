Tras el histórico triunfo ante Djokovic, Tirante avanza en Cincinnati y se acerca a la Davis

El argentino se metió entre los 16 mejores del torneo y tiene chances de formar parte del equipo argentino en Neuquén.

Thiago Tirante (50°) sigue a paso firme en el Masters 1000 de Cincinnati , uno de los torneos previos al cuarto y último Grand Slam de la temporada, el Us Open. Tras dejar en el camino a Novak Djokovic , el argentino sacó hoy en la tercera ronda al español Martín Landaluce (67°) con un doble 7-6 en dos horas y 16 minutos de juego.

Esta segunda victoria seguida del argentino lo mantiene en carrera para formar parte del equipo de la Copa Davis que recibirá a Turquía en el Ruca Che , el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

Así fue la victoria de Tirante

En el primer set, el argentino arrancó con el pie izquierdo, ya que fue quebrado por el español en el primer juego. Sin embargo, fue en el cuarto game en el que pudo recuperar el quiebre para el 2 a 2 parcial. De allí en más, la paridad se mantuvo hasta llegar al tiebreak.

Allí, Tirante se impuso por un ajustado 7 a 5 para quedarse con el primer parcial.

En el segundo set, lejos de desmotivarse por haber estado tan cerca de quedarse con la primera manga, el español mantuvo el ritmo y nuevamente la paridad fue la tendencia. Sin quiebres de por medio, Tirante y Landaluce llegaron nuevamente al desempate. Nuevamente se impuso el argentino, pese a cometer una doble falta durante el tiebreak. Se lo llevo por 7 a 4 para sellar el partido y la clasificación a cuarta ronda del Masters por un doble 7-6.

Ahora, Tirante espera rival que saldrá del duelo entre el australiano Rinky Hijikata, poseedor de una wild card, y el checo Jakub Mensik (14°).

La remontada de Juanma Cerúndolo para seguir con vida en Cincinnati

En un partido casi récord, el argentino Juan Manuel Cerúndolo (50°), venció al francés Arthur Rinderknech (28°) con una remontada de por medio por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5) en tres horas y 34 minutos de juego para avanzar a tercera ronda de Cincinnati e igualar su mejor resultado en Masters 1000.

Después de superar al qualy estonio Mark Lajal (159°) en el estreno, el menor de los hermanos, de 24 años, iniciaría con el pie izquierdo el duelo versus el nacido en Gassin, de 31 y debutante por su condición de preclasificado, cediendo rápidamente su turno de saque que terminaría siendo decisivo, pese a contar con dos posibilidades de recuperar en el octavo game, para entregar el primer set en 45 minutos.

Sin embargo, el talentoso zurdo, que venía de caer contundentemente en segunda fase del Masters 1000 de Canadá, en manos del noruego Casper Ruud (17°), no se desanimaría ni mucho menos en pos de complicarle el trámite al último octavofinalista en Montreal, aferrándose con uñas y dientes a su servicio para salvar seis oportunidades de quiebre, dos en el 0-0, dos en el 1-1 y dos 5-5, disputar un tie-break prácticamente sin equivocaciones y enviar la definición al tercer parcial.

Aunque nuevamente entregaría su servicio en el comienzo, el pasado semifinalista del ATP 250 de Gstaad evidenciaría caracter y personalidad para renacer de las cenizas y anotarse una emotiva remontada, concretando dos quiebres consecutivos, interrumpidos por las molestias musculares de su contrincante, perdiendo la diferencia a su favor en el 4-3 y necesitando una vez más el tie-break para cerrar un duelo repleto de condimentos en la cancha 6 del complejo.

El récord que casi logró

Por consiguiente, el campeón del ATP 250 de Córdoba 2021 quedaría muy cerca de protagonizar el encuentro más extenso en la historia de la categoría, instaurada en 1990, aún perteneciente al serbio Novak Djokovic y al español Carlos Alcaraz en la final de 2023 al competir durante tres horas y 49 minutos, y aseguraría su mejor performance en un Masters 1000, igualando la tercera fase registrada en Miami 2022 y Madrid 2025.

En pos de continuar desbloqueando marcas personales, Cerúndolo enfrentará este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), rival al que superó en el único antecedente entre sí, en Madrid 2025, y cortó la mala racha que lo perseguía versus el griego Stefanos Tsitsipas (49°) en su regreso al circuito masculino.