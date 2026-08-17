Escandalosa pelea: Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se agarraron a piñas tras el empate

El 1-1 entre Vélez y Defensa terminó en escándalo: los entrenadores se insultaron y protagonizaron una pelea camino a los vestuarios.

Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se agarraron a piñas tras el empate en Liniers.

El empate 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia quedó completamente opacado por un inesperado enfrentamiento entre los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari .

Apenas Nicolás Ramírez marcó el final en el estadio José Amalfitani, los técnicos protagonizaron un tenso cruce cuando se dirigían hacia los vestuarios. La discusión rápidamente subió de tono y terminó con golpes de puño , según las imágenes y los testimonios surgidos tras el encuentro.

Vaccari caminaba rumbo al vestuario cuando fue interceptado por Barros Schelotto. De acuerdo con lo que se pudo observar, el entrenador de Vélez habría tomado del cuello a su colega .

El técnico de Defensa y Justicia reaccionó con un golpe de puño al darse vuelta y allí comenzó una bataola que obligó a jugadores de ambos equipos a intervenir para separar a los entrenadores.

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO LO FUE A BUSCAR A VACCARI Y SE AGARRARON A PIÑAS EN EL TÚNEL POST PARTIDO. pic.twitter.com/AcE9Ui4Y4F — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 18, 2026

Los futbolistas del Halcón intentaron contener la situación, aunque también recibieron insultos desde la platea local. Uno de los principales apuntados fue Leandro Fernández, exjugador de Vélez y autor del gol del empate para Defensa.

Finalmente, la situación pudo ser controlada cuando el plantel visitante ingresó al vestuario.

Ya habían tenido un fuerte cruce durante el partido

El enfrentamiento no comenzó después del pitazo final. Durante el encuentro, Vaccari también había protagonizado un fuerte intercambio con Federico Insúa, integrante del cuerpo técnico de Vélez.

Ante la mirada de Barros Schelotto, el entrenador de Defensa lanzó una serie de insultos contra el ayudante del Fortín.

“ES UN MALEDUCADO, ME DIJO QUE CIERRE EL ORTO. CONMIGO NO TE HAGÁS EL VIVO. A MI NO ME FALTÉS EL RESPETO”.



Julio Vaccari a los Mellizos Barros Schelotto. pic.twitter.com/zV27v5swTy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 18, 2026

"No te hablé a vos, es un maleducado. Cierren el o..., sos un maleducado. Él es un maleducado. No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo".

Y continuó: "A mí no me faltes el respeto, no me faltes el respeto".

Vaccari negó que haya pasado algo

Después del partido, Vaccari fue consultado en conferencia de prensa por el supuesto enfrentamiento. Sin embargo, el entrenador de Defensa y Justicia intentó restarle importancia a lo ocurrido.

"No sé qué pasó. No pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó", respondió.

Luego insistió: "Absolutamente nada. Lo que pasa en un partido. Te encontrás y hay mucha gente, nada se puede explicar, nada se puede hablar. Absolutamente nada. Nada importante, nada que contar. Es un partido de fútbol, nos juntamos y se terminó".