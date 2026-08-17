Motocross: atrapante definición y victoria de Krieger en La Barda

La quinta fecha del campeonato se disputó el fin de semana para las diferentes categorías.

Con una concurrencia estimada en más de 1.500 espectadores, el circuito La Barda albergó la quinta fecha del Campeonato de Motocross del Sur , jornada en la que compitieron diversas categorías regionales.

La división MX1 ofreció un cierre ajustado donde Nahuel Kriger se adjudicó la victoria en la última vuelta tras superar a Luciano Righi, en tanto que Pablo Galletta finalizó en la tercera posición.

En MX2, el triunfo quedó en manos de Vicente Díaz , escoltado por Sebastián Figueroa y Franco Stremel. Por su parte, la divisional MX Intermedia tuvo como ganador a Lautaro Alarcón, seguido por Fernando Romero y Paul Olmos.

Resultados en las categorías formativas

MX Endurista: Alex Pino (1°), Nahuel Hernández (2°) y Lucas Cisterna (3°).

MX Principiante: Jonathan Quintana (1°), Bruno Cardozo (2°) y Nicolás Lucero (3°).

MX 50 CC: Santino Roth se impuso en ambas mangas para quedarse con la fecha, escoltado por Genaro Barroso y Giovani Pizarro.

MX 65: Santino Chirino (1°), Martiniano Zanotti (2°) y Josefina Zanotti (3°).

MX 85: Gonzalo Parra (1°), Benjamín Iribas (2°) y Tobías Ferreyra (3°).

MX 85 BCC: Valentino Betancur (1°), Tadeo Indaco (2°) y Donato Colucci (3°).

MX FMX: Agostina Monsalve completó la prueba como única participante.

Categorías Master

Entre los pilotos de mayor trayectoria, Osvaldo Pérez obtuvo la primera ubicación en MX Master A, seguido por Matías Sacne y Matías Blanc. En la divisional Master B, la victoria fue para Javier Venialgo, escoltado por Gerardo Ríos y Ariel Nonel; mientras que en MX Master C el ganador fue Marcelo G. Giménez, secundado por César Mieres y Ramiro Zamora.

El desarrollo de esta quinta jornada reafirma la convocatoria habitual que registra el certamen zonal en el predio neuquino.