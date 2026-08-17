El Chino Maidana vuelve a hacer historia: el prestigioso reconocimiento que recibió en Las Vegas.

El ex boxeador, Marcos 'Chino' Maidana , oriundo de Margarita, Santa Fe, fue inducido al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada , uno de los recintos de la inmortalidad más prestigiosos del deporte a nivel global, con sede en la ciudad que fue escenario de sus peleas más recordadas, Las Vegas.

Maidana fue inducido al selecto grupo este sábado 15 de agosto en Las Vegas, durante la 14ª Gala Anual del Salón de la Fama de Boxeo de Nevada (SNHOF, por sus siglas en inglés), realizada en el hotel y casino The Orleans. La noticia fue celebrada por Chino Maidana Promociones, la empresa del propio exboxeador, que la calificó como “un día histórico para el boxeo argentino” a través de sus redes sociales.

Nacido el 17 de julio de 1983 en Margarita, provincia de Santa Fe, Maidana construyó una carrera profesional de 40 peleas entre 2004 y 2014, con un registro de 35 victorias —31 por nocaut— y 5 derrotas, todas por decisión. Su porcentaje de nocauts del 88,5% sobre el total de sus victorias lo convirtió en uno de los pegadores más temidos de las divisiones superligero y wélter a nivel mundial.

El punto más alto de su trayectoria llegó en diciembre de 2013, cuando venció por decisión unánime a Adrien Broner y se coronó campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese título lo llevó a dos de los combates más resonantes del boxeo de la última década: los dos enfrentamientos ante Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las recordadas peleas contra Floyd Maywheater Jr.

En mayo de 2014, el Chino Maidana perdió por decisión mayoritaria —con una tarjeta de empate entre los jueces— en una pelea en la que sorprendió al entonces campeón invicto Floyd Mayweather Jr. con su agresividad constante. La revancha, en septiembre del mismo año, se resolvió por decisión unánime a favor del estadounidense. Esas dos peleas generaron en conjunto más de 1.800.000 compras por pay-per-view. El 9 de agosto de 2016, Maidana anunció su retiro oficial del boxeo profesional a los 33 años.

Tras su retiro del ring, Maidana canalizó su vínculo con el boxeo a través de Chino Maidana Promociones (CMP), empresa que fundó con el objetivo de proyectar talentos argentinos hacia el exterior y organizar veladas de alto nivel en distintos puntos del país. La promotora también lleva adelante acciones solidarias, con donaciones a clubes y comunidades vulnerables de distintas regiones de Argentina.

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En el plano deportivo, CMP acumula una agenda activa: en el último mes, en Hurlingham, Rateka Sánchez retuvo el título argentino wélter ante Facundo Dávila; en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Lucas Fernández venció a Ángel Capdevila en una pelea que lo proyectó hacia un título local. El próximo capítulo será el 28 de agosto en Bragado, donde Nicolás “Demonio” Muguruza se medirá ante Abel “Pumita” Silva por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una velada que contará con la presencia del propio Maidana y una decena de combates amateurs.

La inducción al SNHOF se produce en la clase 2026, que también incluye al kazajo Gennady Golovkin, al estadounidense Raúl Márquez, al también estadounidense Gerry Cooney y a Richard Slone. La clase 2025, reconocida en la misma gala, incorporó a la mexicana Laura Serrano, al estadounidense Antonio Tarver, al mexicano Jorge “Maromero” Páez, al estadounidense Mikey García, al texano Paulie Ayala, al británico Ricky Hatton y a Brad Goodman, según informó el Las Vegas Review-Journal.