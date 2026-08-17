Un jugador de la serie A de Italia está grave tras ahogarse en una pileta

Se trata de un joven futbolista de la primera división. Ocurrió el domingo por la noche y su estado es crítico.

Impacto internacional por lo ocurrido con un jugador en el fútbol italiano. La conmoción se dio tras la internación en terapia intensiva del atacante francés Yael Trepy, futbolista del Cagliari, de la Serie A. El joven permanece en coma inducido luego de sufrir un accidente por ahogamiento en una piscina de Porto Cervo durante sus jornadas de descanso.

Debido a la gravedad del cuadro, debió ser derivado de urgencia en helicóptero al hospital Santissima Annunziata de Sassari.

De acuerdo con lo reportado por el periódico La Repubblica, el deportista perdió el conocimiento y recibió asistencia inmediata antes de ser intubado por el equipo médico. Los estudios de tomografía revelaron una severa acumulación de líquido en el sistema pulmonar, motivo por el cual se lo mantiene bajo sedación profunda y control constante.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport detalló que el incidente ocurrió al ser sorprendido por un desnivel abrupto en la profundidad del piletón, lo que derivó en la emergencia respiratoria y la pronta intervención de los socorristas.

Qué dijo el club

A través de un comunicado oficial, Cagliari confirmó la hospitalización de Trepy y le brindó su apoyo a sus allegados: “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos”.

Asimismo, la institución solicitó prudencia y reserva sobre el tema, al tiempo que prometió actualizar la información sobre el estado del deportista. El equipo sardo tenía agendado el retorno a las prácticas para esta jornada, enfocándose en su estreno en la Serie A frente al Parma.

El joven delantero, con doble ciudadanía francesa e italiana, tuvo su estreno oficial en la primera división durante el pasado mes de enero marcando un gol frente a Cremonese. Tras sus primeros pasos en el US Créteil-Lusitanos, Trepy se sumó a las juveniles del Cagliari en 2022 y estampó la firma de su primer vínculo profesional en 2024.