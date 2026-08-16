Liu Cullín lo volvió a hacer: nuevo vuelco de un camión con vidrios en la "curva maldita" de la Ruta 242

Un camión de carga internacional que trasladaba vidrios volcó este domingo a la noche en la salida del puente sobre el arroyo Liu Cullín, a 8 km de Las Lajas.

Nuevo vuelco de un camión con vidrios en la "curva maldita" de la Ruta 242. Fotos: GENTILEZA (Bomberos Voluntarios Las Lajas).

La curva de salida del puente sobre el arroyo Liu Cullín , en la Ruta Nacional 242 , volvió a cobrarse un siniestro vial.

Este domingo, cerca de las 20:15 horas , un camión de transporte pesado de carga internacional que trasladaba vidrios volcó y quedó recostado sobre su lado del acompañante. El rodado permanecerá en la banquina a la espera de tareas de remoción.

Según datos aportados a LM Neuquén por el sargento Abel Antiano , segundo jefe de Bomberos Voluntarios de la Central 7 de Las Lajas, el conductor es un ciudadano argentino de 48 años , oriundo de Mendoza. Fue asistido por personal del Hospital local y solo sufrió golpes . No hubo participación de terceros en el accidente.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de la Central 7 de Las Lajas y personal de Policía de Tránsito Rural de la Comisaría 27.

La "ruta de los salmones" y la curva maldita

Este tramo de la ruta 242, conocida como "la ruta de los salmones" por el tránsito permanente de camiones con carga hacia el paso internacional Pino Hachado, se ha transformado en un punto negro para el transporte pesado.

En ese mismo sitio ya se registraron varios vuelcos de camiones de carga internacional. El antecedente más reciente fue el pasado Viernes Santo. Previamente, otro camión de gran porte terminó recostado de la misma forma en la curva de salida del puente, con cajas de salmón eviscerado.

Vecinos, camioneros y personal de emergencias ya identifican al lugar como "la curva maldita". Las causas que se repiten son la pronunciada geometría de la curva, sumada a la falta de atención y en algunos casos al exceso de velocidad.

Lo cierto es que los accidentes se siguen produciendo en ese lugar y hasta el momento no se han tomado medidas de remediación ante esta continuidad de siniestros. Se trata de una observación que surge del propio registro de intervenciones que realizan los organismos que asisten en cada emergencia.

Mientras tanto, el camión con la carga de vidrios quedó en el lugar custodiado hasta su retiro.

Un nuevo llamado de atención en un punto de la ruta que ya se cobró demasiados sustos y que une a la Argentina con Chile a través del paso Pino Hachado.