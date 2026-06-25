La nueva tecnología que la AFA buscará implementar a partir de 2027

Esta novedad, que se está utilizando en el Mundial, significará una revolución para el arbitraje argentino.

La AFA comunicó, a través de sus redes sociales, que se está trabajando la implementación de una revolucionaria tecnología para el arbitraje , que ya es un éxito en el mundo. Se trata del VAR semiautomático, que se utiliza en el Mundial y agiliza mucho la toma de decisiones.

Esto puede significar una mejora para el arbitraje argentino, ya que contará con más herramientas para la toma de decisiones. Hace algunos meses, también se decidió implementar los sensores para detectar cuando l a pelota traspasa la línea del arco .

"El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol, los Sres. Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos, y Ramiro Prado, Jefe tecnológico del proyecto, para aplicar la nueva tecnología de VAR semiautomático el próximo año", comenzó el comunicado de la AFA.

Luego, se añadió más información: "En dicha reunión, en la que se conversaron diversas cuestiones vinculadas a la tecnología de vanguardia y su implementación, las empresas Hawk Eye que presta servicios en FIFA y UEFA y Genius utilizada en Premier League, Conmebol, Brasil y México, les confirmaron que a fin de este año podría realizarse una prueba piloto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2070283266297360716?s=20&partner=&hide_thread=false VAR semiautomático para el próximo año



El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol.



https://t.co/2jhDTgf78A pic.twitter.com/xHCmYd45Jr — AFA (@afa) June 25, 2026

Esta tecnología tiene un particular funcionamiento: se instalan doce cámaras que toman la pelota y hacen énfasis en las extremidades de los jugadores, para marcar de una forma más precisa la posición adelantada. Además, la pelota contiene un sensor de contacto. Toda la información extra hace que la resolución sea mucho más rápida que al trazar las líneas manualmente.

Otra gran noticia que dio la AFA es la implementación del VAR en la Copa Argentina, a partir de los duelos de octavos de final. Esta era una crítica fuerte de los clubes hacia la asociación, por diferentes malos arbitrajes en el torneo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2070277316287107422?s=20&partner=&hide_thread=false La Asociación del Fútbol Argentino informa que se utilizará el sistema VAR en la Copa Argentina a partir de los octavos de final, en los ocho encuentros en disputa. pic.twitter.com/vN0TxFOiWk — AFA (@afa) June 25, 2026

Días y horarios de River y Boca para las primeras tres fechas del Clausura

La Liga Profesional publicó los días y horarios para las tres primeras fechas del Torneo Clausura, y River y Boca ya conocen el comienzo del fixture de su semestre, que los tendrá disputando también la Copa Sudamericana.

En la primera fecha, River recibirá a Barracas Central el sábado 25 de julio a las 19:15, mientras que Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo 26 a las 19:30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/2070282689073070216?s=20&partner=&hide_thread=false LA AGENDA DE #RIVER EN EL ARRANQUE DEL CLAUSURA



1 vs. Barracas Central (local)

Sábado 25 de julio

19:15



2 vs. Gimnasia

Miércoles 29 de julio

19:15



3 vs. Rosario Central (local)

Domingo 2 de agosto

19:15 pic.twitter.com/IQQ8ortnGJ — Banda Roja (@BandaRoja_) June 25, 2026

En la segunda jornada, que será entre semana, el Millonario visitará a Gimnasia el miércoles 29 a las 19:15, mientras que el Xeneize jugará el miércoles 5 de agosto frente a Estudiantes en La Bombonera a las 19.

La semana de diferencia en esta fecha fue explicada por la Liga: "En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia CONMEBOL, jugarán sus partidos la semana siguiente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2070287451923325341?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA | La @LigaAFA anunció las 3 PRIMERAS FECHAS del TORNEO CLAUSURA y así arrancará #Boca:



DOM 26/7 19.30 Dep. Riestra (V)

DOM 2/8 17.00 Newell's (V)

MIE 5/8 19.00 Estudiantes LP (L) pic.twitter.com/4IvKeAnMxv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 25, 2026

En la tercera fecha, ambos jugarán el domingo 2 de agosto: Boca visitará a Newells a las 17, mientras que el Millonario recibirá a Rosario Central a las 19:15, reeditando las semifinales del Apertura.