La AFA publicó un informe que detalla los números más importantes que dejó el Torneo Apertura.

La Asociación del Fútbol Argentino, conjunto a la Liga Profesional, elaboraron un informe con las cifras que dejó el rating, asistencia del público, entre otros datos del torneo.

Tras el cierre del Torneo Apertura 2026 , ganado por Belgrano de Córdoba tras vencer a River en la gran final, la Liga Profesional y la AFA realizaron un completo balance con todo lo que dejó un certamen "inolvidable", como lo definieron. Desde el crecimiento del rating y el público en los estadios, a la vuelta de los visitantes y la competitividad hasta el final.

Entre los números más importantes del informe, los compartidos sobre el rating son de los más impactantes, porque no hacen más que reflejar el atractivo que tiene el torneo local entre los fanáticos del fútbol: "7,4 puntos de promedio en los 255 partidos disputados. A ello se agrega el desempeño de los encuentros de mayor convocatoria, con partidos que superan los 25 puntos y con el Superclásico como principal referencia estadística: 39,1 puntos de rating y 56,7 de share.

"En términos de consumo masivo, estos registros no sólo confirman la relevancia del fútbol argentino para el público, sino que también lo consolidan, por amplio margen, como el producto de entretenimiento más consumido del país", destacó la Liga Profesional.

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Además, remarcó que los números crecieron considerablemente durante los Playoffs: "Si el promedio general de la etapa regular fue de 7,4 puntos de rating, las instancias finales alcanzaron 14,5 puntos, es decir, prácticamente el doble. El dato permite concluir que los Playoffs no sólo incrementan la tensión deportiva, sino que además elevan de manera significativa el interés del público y el consumo de nuestro deporte más popular".

Otras cifras a destacar

Con respecto al sostenido crecimiento de público en los estadios, la AFA sintetizó: "El promedio por fecha pasó de 275 mil espectadores en el Clausura 2025 a 283 mil en el Apertura 2026, con un pico de 324 mil personas, lo que constituye un nuevo máximo de concurrencia".

Con respecto al aumento del público en los estadios, el organismo señala como una de las "variables de expansión" al regreso gradual del público visitante. " Ya se disputaron 10 partidos (incluyendo la Final del pasado domingo) con ambas parcialidades, distribuidos en 10 fechas distintas, con resultados positivos en concurrencia y comportamiento, además de ser una interesante fuente de financiamiento extra para los clubes que ofician de local", aseguró la LPF.

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La paridad fue otro de los ejes del informe. El dato que eligió destacar la Liga es contundente: el 70% de los equipos llegó a la última fecha con chances de clasificarse a los playoffs. Para la organización, este número refleja un nivel de incertidumbre deportiva alto y una dificultad real para anticipar candidatos y finalistas, algo que terminó favoreciendo el atractivo del campeonato.

"En este punto también resulta pertinente incorporar, con fines estrictamente comparativos, el escenario de otras ligas, en las cuales se repiten constantemente los mismos ganadores. La falta de alternancia en esas ligas amigas no es un dato positivo para ellas. Se trata de competencias que probablemente exhiben otros resultados positivos, tales como mayores niveles de merchandising, hospitality y otros activos complementarios, además de desarrollarse en contextos económicos diferentes", explica el informe.

Con Belgrano como campeón del Apertura 2026, en las últimas 3 temporadas, 10 equipos argentinos ganaron al menos una competencia nacional. "Esto responde a una lógica de desarrollo empírico: a mayor cantidad de competencias, mayores oportunidades para competir, crecer y jerarquizar al jugador argentino", justifica la Liga.

El dato de las reprogramaciones

"De los 255 partidos del Apertura, se reprogramaron solamente 8 partidos, lo que equivale al 3 % del total. Además, todas las reprogramaciones obedecieron a factores ajenos al fútbol: 4 por el Paro Nacional del 19/02/26, 3 por compromisos Conmebol de Lanús y Argentinos, y 1 por motivos de seguridad. El dato permite concluir que, en términos operativos, el nivel de cumplimiento del cronograma fue óptimo", sostuvo la AFA.