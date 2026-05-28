Ahora sí: un gigante europeo ofertaría 100 millones de euros por Julián Álvarez antes del mundial

Un club histórico y de peso a nivel mundial prepara una oferta para presentar antes de la Copa del Mundo y quedarse con el jugador.

Finalmente, todas las suposiciones y rumores que circulaban en torno a los intereses sobre el delantero Julián Alvarez empezarán a materializarse en una oferta formal que prepara un gigante de Europa en medio de varios intereses de otros clubes para hacerse con los servicios del campeón del mundo que estará -aunque todavía no fue presentada la lista- en la Copa del Mundo que iniciará el 11 de junio.

Lo quieren cerrar cuanto antes y terminar con las especulaciones. Según se conoció, el club histórico hará oficial en los próximos días una oferta que rondará los 100 millones de euros. Lo llamativo del movimiento es que sería previo al certamen ecuménico a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

" Barcelona está preparando la primera oferta oficial para Julián Álvarez , que se enviará pronto - y sin incluir a ningún jugador. Julián informó a Atléti del deseo de irse después de rechazar un nuevo trato hace meses. Después de una reunión directa con el agente y los intermediarios, el Barça enviará una oferta", comunicó el reconocido periodista italiano especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano.

A su vez, en otro posteo en su cuenta de X (ex Twitter): "NO incluirá jugadores como se reveló, y la tarifa final se aclarará tan pronto como se envíe (podría estar en el rango de €100m)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2059923958288253312&partner=&hide_thread=false Barcelona are preparing first official bid for Julián Álvarez, to be sent soon — and without any players included.



Julián informed Atléti of desire to leave after rejecting a new deal months ago.



After direct meeting with agent & intermediaries, Barça will send a bid. pic.twitter.com/HNghMCJPy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Qué había dicho el presidente de Barcelona

Todos se pelean por Julián Alvarez. A la hora de analizar a un delantero para intentar contratar y mejorar su plantel, muchos clubes de la elite analizan al campeón del mundo como una posibilidad debido a su gran presente que se potencia con sus cualidades naturales entrenadas cada día. Desde hace tiempo, Barcelona coquetea con el jugador

Hay una fuerte disputa entre dos grandes del fútbol mundial: París Saint-Germain, último campeón de la Champions League y finalista en esta edición, y el Barcelona de España, un club que hace tiempo está interesado en él y buscaría contratarlo para reemplazar al delantero Robert Lewandowski que se despidió de la hinchada y este viernes tuvo el último entrenamiento. En ese contexto de lucha, el presidente del club catalán Joan Laporta fue consultado por el delantero y fue contundente.

Qué dijo Laporta

Consultado por el interés del club en el jugador, Laporta respondió con contundencia: “Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. Ya te digo que no descartamos a ninguno porque el Barça puede hacerle frente a todos. Pero nosotros somos los que ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad como para fijar las condiciones y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2057759914391417067&partner=&hide_thread=false LAPORTA NO DESCARTA a JULIÁN y le MANDA UN AVISO:



"Las condiciones las pone el Barça".



@marccnunez pic.twitter.com/wXxV3kXmZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2026

De esta manera, el club fue claro que no dará el brazo a torcer en su postura y que será claro en una posible oferta. Cabe recordar que el colchonero pide por encima de los 100 millones de dólares por su pase y han dejado en claro que no tienen pensado venderlo: “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”.

Qué dicen desde España

El reconocido periodista especializado en mercado de pases Mateo Moretto, confirmó en diálogo con Radio Marca que "el Barça quiere que se convierta en el plan A para ser el delantero del Barça” y que tienen pensado "contactar con el Atlético y su representante”.