Anuncio clave en la TV que beneficia a millones de televidentes en Argentina para el Mundial 2026

La modificación beneficia a millones de televidentes en la Argentina, que podrán ver en detalle el Mundial 2026 . ¿Cuál fue este cambio clave para la TV ?

La Selección Argentina , que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia, debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Cinco días antes, la Copa del Mundo 2026 se inaugurará con el duelo entre México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- y Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Recientemente, se conoció una modificación sustancial en relación a la televisación del Mundial en Argentina. ¿Cuál fue este cambio clave?

Cabe recordar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno.

La FIFA dispuso, en esta ocasión, que el evento incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el mencionado juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

El cambio clave para la TV en Argentina del Mundial 2026

La señal de Flow contará con todas las señales de D Sports que televisarán todos los encuentros del Mundial 2026. Según se supo, de esta manera los usuarios de Flow no deberán pagar ningún plus y podrán ver en vivo los 104 partidos de la Copa del Mundo.

mundial 2026 grupos

Mediante un comunicado, Personal -la empresa propietaria de Flow- informó que desde el 27 de mayo de 2026 “Flow incorpora a su grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110), que estarán accesibles para todos los clientes y en todos los dispositivos, con contenidos clave. De esta forma, completa su oferta deportiva que incluye la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Asimismo, esa empresa manifestó que "Personal anuncia la ampliación de la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow, sumando dos nuevas señales y derechos que garantizan a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo”.

Y detalla que la oferta deportiva -amén del Mundial 2026- también comprende “a la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española".

Por cuáles otras señales se podrán ver los partidos del Mundial 2026

Además de la señal de Flow, estas serán las otras señales que transmitirán el Mundial 2026: