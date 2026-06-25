Las declaraciones de Ancelotti luego de las sorprendentes imágenes entonando el himno brasileño.

Las imágenes del entrenador italiano durante la previa del partido entre Brasil y Escocia dieron la vuelta al mundo.

Durante la previa del partido entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, hubo una imagen que sorprendió al mundo entero en el marco del Mundial 2026 . El entrenador italiano Carlo Ancelotti sorprendió al entonar el himno nacional brasileño junto a sus dirigidos, en un gesto que fue interpretado como símbolo de integración y compromiso con la selección sudamericana que hoy le toca dirigir. La escena del exentrenador del Real Madrid cantando el himno brasileño se viralizó de inmediato y provocó una ola de comentarios entre los hinchas de la Canarinha.

La actitud del técnico generó orgullo y aceptación entre los hinchas, que encontró en ese acto una señal de identificación profunda con el país y el grupo de jugadores. En la conferencia de prensa posterior, el italiano se refirió al momento: “Yo conozco dos himnos. Uno el italiano y ahora estoy aprendiendo el himno de Brasil, que es difícil pero leía las palabras y canté, sí. Canté su himno. En este período soy, con honor, parte de este país, entonces me gusta cantar el himno”, expresó el entrenador ante la consulta de los medios.

El gesto de Ancelotti cobró particular relevancia debido a su condición de primer técnico extranjero en la historia en dirigir a la selección absoluta de Brasil durante una Copa del Mundo. Carletto asumió el cargo en mayo de 2025, luego de su salida del Real Madrid y en reemplazo de Dorival Júnior, con la misión de devolver al país la gloria mundialista y buscar el sexto título, un objetivo esquivo desde hace más de dos décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2069904645418299457&partner=&hide_thread=false Carlo Ancelotti, DT italiano de la verdeamarela, cantando el himno de Brasil



Escocia vs. Brasil | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/r0s5hNVCq5 — telefe (@telefe) June 24, 2026

El contexto deportivo también reforzó el valor simbólico del acto. Tras un inicio con dudas ante Marruecos (1-1), la selección brasileña retomó el rumbo con victorias claras frente a Haití (3-0) y Escocia (3-0), lo que le aseguró el liderazgo del Grupo C y el pase a los dieciseisavos de final. Vinícius Júnior fue protagonista en el triunfo ante los escoceses con dos goles, mientras que Matheus Cunha y el regreso del astro Neymar ofrecieron señales positivas para el cuerpo técnico.

Carlo Ancelotti y su intento por integrarse al mundo brasileño

Durante sus primeros meses en el cargo, Carlo Ancelotti había reconocido públicamente el esfuerzo por aprender el idioma y la cultura brasileña. Su determinación se tradujo en la escena viralizada, donde se le vio entonando las estrofas del himno nacional mientras las cámaras enfocaban su rostro junto al de los jugadores.

La reacción de la afición brasileña no se hizo esperar. Los hinchas expresaron satisfacción por el grado de compromiso mostrado por el entrenador brasileño, quien con este gesto no solo reafirmó su identificación con el equipo, sino también con los símbolos nacionales del país al que se encuentra representando hoy por hoy. “Me conquistó, estoy totalmente Carlotizada”, comentó un usuario brasileño en X al ver el video. “Cantaba el himno nacional mejor que muchos brasileños”, “Es aura pura” y “Máximo respeto”, también se pudo leer en la red social.

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A nivel de resultados, la selección de Brasil concluyó la fase de grupos invicta, con siete puntos y una diferencia de gol significativa (6). El regreso de Neymar a la actividad, la solidez de la defensa y la eficacia ofensiva de sus figuras consolidan al equipo como uno de los favoritos de la competencia.