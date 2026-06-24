Voraz incendio de pastizales en Vista Alegre complicó el tránsito sobre la Ruta 7

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles. Bomberos Voluntarios, policía y personal de la Municipalidad trabajaron en el lugar.

Un voraz incendio de pastizales registrado este miércoles en la localidad de Vista Alegre Sur encendió las alarmas. Bomberos Voluntarios, efectivos de la policía y personal municipal se movilizaron para controlar el fuego.

De acuerdo a la información publicada por Centenario Digital, l a situación ocurrió por la tarde cuando las llamas avanzaron rápidamente por un sector cercano al acceso por las Parcelas y puso en riesgo las viviendas cercanas, una alameda y un predio privado.

Además, la intensa columna de humo complicó la visibilidad para quienes circulaban por la Ruta Provincial 7.

El siniestro comenzó alrededor de las 17:05, en un momento en el que se registraban fuertes ráfagas de viento en la región. Las primeras hipótesis apuntan a que el foco ígneo se habría originado a partir de una quema controlada que terminó desbordándose por las condiciones climáticas.

incendio de pastizales en vista alegre Gentileza: Centenario Digital.

Las llamas avanzaron rápidamente

Tras el alerta, Bomberos Voluntarios de Centenario acudieron al lugar con el móvil 08 y comenzaron un intenso operativo para frenar el avance del fuego.

El principal objetivo fue impedir que las llamas alcanzaran una alameda, un predio de una empresa y las viviendas ubicadas en las inmediaciones del barranco, uno de los sectores que generó mayor preocupación entre los residentes de Vista Alegre Sur.

Al mismo tiempo, otros focos de incendio consumieron pastizales próximos a la Ruta 7, donde la gran cantidad de humo complicó la visibilidad para los conductores.

INCENDIO EN VISTA ALEGRE SUR Gentileza: Centenario Digital.

Un camión cisterna combatió el fuego

Minutos después del inicio del operativo arribó un camión cisterna del municipio de Vista Alegre, que fue clave para abastecer de agua a los bomberos y permitir que las tareas de combate contra el fuego se desarrollaran sin interrupciones.

En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría 49, quienes trabajaron desde los primeros minutos para asegurar la zona, además de personal de Tránsito y Seguridad Ciudadana.

incendio de pastizales en vista alegre (1) Gentileza: Centenario Digital.

La combinación de humo, viento y fuego generó un escenario de riesgo tanto para quienes trabajaban en el operativo como para los conductores que transitaban por uno de los principales accesos entre Centenario y Vista Alegre.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar los cuidados al realizar quemas, especialmente en jornadas con fuertes ráfagas de viento, ya que las condiciones meteorológicas pueden favorecer una rápida propagación del fuego y poner en peligro viviendas, infraestructura y la seguridad vial.