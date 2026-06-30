Mundial 2026: la insólita atajada de Bono para que Marruecos elimine a Países Bajos

El arquero de Marruecos desconcertó a los neerlandeses con una técnica que perfeccionó en la Copa de África. Su tapada a Summerville selló el paso a octavos.

Parado, sin tirarse, Bono la sacó prácticamente del ángulo y fue el gran héroe de Marruecos en la clasificación ante Países Bajos . Los Leones del Atlas se impusieron por 3-2 en los penales, por los 16avos del Mundial 2026 , tras el 1-1 en los 120 minutos jugados en Monterrey.

Ante el último penal del equipo Neerlandes, en lugar de esperar o tratar de adivinar la intención del ejecutante para tirarse a un lado -como hace casi todo arquero-, el marroquí eligió quedarse parado y dar un paso lateral hacia el palo derecho en el momento del impacto. Bono acertó y puso a su equipo arriba en la serie con la chance de convertir y avanzar, lo que luego ocurrió.

La técnica no era nueva. Yassine Bounou, su nombre real, ya la había ensayado en la Copa de África, con idéntico resultado. Tampoco es la primera vez que aparece en una definición caliente. En Qatar 2022 ya había sido figura ante España, en los octavos que abrieron el camino al histórico cuarto puesto marroquí.

Primero hay que saber sufrir

El partido había sido durísimo. Cody Gakpo puso el 1-0 para los neerlandeses a los 72 minutos y dejó a Marruecos contra las cuerdas. La clasificación parecía encaminada para el conjunto europeo.

Cody Gakpo

Pero sobre el final apareció Issa Diop que metió un cabezazo letal a los 91, nada menos que ante Virgil van Dijk, para forzar el alargue. En el suplementario, Verbruggen sostuvo el 1-1 con una atajada salvadora.

Los penales

La tanda tuvo de todo. Arrancó con Koopmeiners convirtiendo y El Aynaoui estrellando su remate en el travesaño. Después llegó uno de los momentos más curiosos de la serie.

Justin Kluivert metió una pausa para engañar al arquero, pero la pelota dio en el poste. Rahimi intentó lo mismo y Verbruggen lo tapó a medias, pero terminó empujándola al arco con el taco para el 1-1.

Weghorst y Talbi cambiaron por gol. Timber falló y Hakimi estrelló la pelota en el palo. La serie quedó 2-2 y con un cierre cargado de tensión.

En el quinto turno llegó la acción que lo resume como arquero. Crysencio Summerville buscó la derecha del guardameta, con un remate alto e inatajable en condiciones normales. Pero el marroquí le había leído la intención. Se desplazó de pie sobre la línea, sin tirarse, y la sacó con la mano izquierda en alto y constituyó una de las mejores tapadas del Mundial, marcando una época en lo que refiere a este tipo de definiciones.

Embed ¿ALGUNA VEZ VISTE UN PENAL TAPADO ASÍ? ¡BONO LE ATAJÓ LA EJECUCIÓN A SUMMERVILLE!



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La Confederación Africana de Fútbol, rápidamente, compartió un antecedente del golero en la competencia continental con el mensaje "Ya hemos visto esta técnica antes, Bounou". Además, en la misma definición ante Holanda, Bono intentó lo mismo, pero no acertó el palo de un remate que igualmente salió desviado.

Saibari cerró la serie en el último turno y metió a Marruecos en los octavos de final. Con la victoria, los Leones del Atlas se metieron en los cruces de octavos y enfrentarán a Canadá, el sábado 4 de julio en Houston.

Con la eliminación, Países Bajos igualó a España como la selección con más definiciones por penales perdidas en Mundiales: cuatro. Las caídas anteriores habían sido en 1998 ante Brasil y en 2014 y 2022 frente a la Argentina. Una estadística que pesa y que el fútbol naranja no logra revertir en los momentos calientes.