El guiño del presidente de Barcelona para Julián Alvarez que le pone picante a la disputa con Atlético Madrid

Joan Laporta, máximo mandatario del culé, lanzó una frase que indirectamente impactó en el escándalo que involucra al delantero. Qué dijo.

Julián Alvarez generó un revuelo gigante a nivel mundial con su pedido de una transferencia al Atlético Madrid durante una entrevista minutos después de la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026. El contexto sorprendió, pero el delantero no pudo aguantar -o tenía claro la decisión de comunicarlo- y despertó una polémica que aún no frena, de hecho lo contrario, cada día que pasa se suman capítulos.

En las últimas horas el presidente del Barcelona , Joan Laporta , celebró su cumpleaños y lanzó una particular frase que no tardó en resonar en medio del escándalo donde el club colchonero pretendería iniciar acciones legales . Un guiño para el delantero de la Scaloneta en medio de una operación compleja para traspasarlo.

"Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça. Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça ", sentenció sin escrúpulos el máximo mandatario de la institución. Esto se da en un momento álgido por las declaraciones del delantero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2071750752347848913&partner=&hide_thread=false El GUIÑO de LAPORTA a JULIÁN ALVAREZ con @10JoseAlvarez:



"Los SUEÑOS se hacen REALIDAD".



Las palabras del presidente culé, en exclusiva en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/QYzSr2fF24 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2026

Cabe recordar que el club catalán estaría dispuesto a hacer un desembolso de 130 millones de euros para quedarse con el jugador, a pesar de que la cláusula de rescisión asciende a 500 millones. Sin embargo esta cifra no alcanzaría a cumplir el deseo del equipo de Madrid debido a que se sentarían a negociar si el pago es de 150 millones de euros, de contado y sin otros jugadores involucrados en la negociación.

Más allá de esto, el Atleti no quiere reforzar a un rival directo de La Liga y con una rivalidad histórica que creció en los últimos años.

Lo borraron: el gesto de Atlético Madrid con Julián Alvarez que presagia una relación rota

Los rumores ponen a Julián Alvarez en una situación incómoda en el Atlético Madrid: una relación que parecería no tener vuelta atrás y un pedido millonario de dinero para que desembolse, en un solo pago, el club que se lo quiera llevar. En torno a esa situación compleja que se desencadenó tras las declaraciones de Julián donde pidió una transferencia en diálogo con la prensa luego de la victoria argentina ante Austria, está la carrera deportiva del jugador.

Contundente como suele ser en su comunicación, el colchonero tuvo una fuerte acción con el delantero que lo excluye de un evento importante y expone el enojo que se generó tras sus declaraciones.

Cuál fue el gesto del Atlético Madrid con Julián que hizo ruido

Este lunes por la mañana el club de la capital española dio a conocer el nuevo modelo que utilizará en la temporada futbolística con la presencia de varias figuras que son importantes en el plantel que conduce Diego Simeone. El detalle fue el gran ausente: Julián no fue parte de la campaña publicada.

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Sin embargo, tampoco se comunicó si definitivamente no será parte de la campaña o aparecerá en un futuro cercano de esta en la publicidad. Si estuvieron Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone.