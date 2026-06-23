La fuerte decisión del Atlético de Madrid por Julián Álvarez: denunciará al Barcelona

Un dirigente del Colchonero aseguró que irán a la FIFA para que se castigue al Culé por la negociación con el delantero argentino.

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre un posible traspaso en el mercado de pases del Atlético de Madrid al Barcelona generaron mucha polémica en España, sobre todo por la postura del Colchonero de no negociarlo con el equipo culé y solo dejarlo ir por la cláusula de recisión de 500 millones de euros.

En el marco de esta polémica, se sumó un nuevo capítulo, ya que Miguel Ángel Gil Marín , que es consejero delegado del Atlético de Madrid, confirmó que presentarán una denuncia ante FIFA por el caso del delantero argentino.

Marín, en diálogo con la cadena española EFE, se mostró triste por las palabras de Álvarez: "Profundamente lamento las palabras de Julián. No era el día para hacer esas declaraciones. Era el día de Messi y de Argentina, no el suyo".

Además, volvió a manifestar el deseo de que el delantero continúe en el Colchonero: "Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también es cierto que conoce perfectamente nuestra posición porque hemos sido muy claros: el Atlético no quiere traspasar sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue para nosotros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barcacentre/status/2069508644149039404?s=20&partner=&hide_thread=false Miguel Ángel Gil Marín (Atlético Madrid CEO): "Julián Álvarez has a dream and we also have dreams. It's true that he has spoken to us, but it's also true that he knows our position perfectly because we have been very clear: Atléti don't want to transfer his rights. He's a… pic.twitter.com/iGihq3EERX — barcacentre (@barcacentre) June 23, 2026

Álvarez tiene contrato hasta junio de 2030 y su cláusula de recisión es de 500 millones de euros, única cifra que aceptaría por parte del Barcelona. Hace algunas semanas, incluso el Real Madrid anunció que ofreció 150 millones por el argentino, oferta que fue rechazada.

El dirigente del Atlético de Madrid fue lapidario con el conjunto Culé: "El Barcelona nos está faltando al respeto. Piensan que pueden ignorarnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que realmente están mostrando al mundo es una forma de actuar que los define. Nos mienten, le mienten al jugador, a los medios, y también mienten a sus propios aficionados. Intentan hacer creer a todo el mundo que pueden llevar a cabo una operación que en realidad son incapaces de realizar".

Además, anticipó que realizarán una denuncia ante la FIFA: "Nuestra responsabilidad es defender los intereses delAtlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido".

El período protegido es una regla de FIFA para fomentar la estabilidad de los contratos, y establecer graves consecuencias por una ruptura unilateral sin causa. En el caso de Julián, esta regla rige hasta el final de la próxima temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2069519513930879255?s=20&partner=&hide_thread=false ATLÉTICO DE MADRID DENUNCIARÁ AL BARCELONA POR JULIÁN ÁLVAREZ



El consejero delegado del Colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, confirmó que el club avanzará con una presentación formal ante la FIFA contra el Barcelona por presuntas negociaciones con el delantero argentino… pic.twitter.com/0E5Qv62B6W — Diario Olé (@DiarioOle) June 23, 2026

Las declaraciones de Julián Álvarez, que generaron la polémica

En la zona mixta del estadio de Dallas, tras la victoria de Argentina ante Austria, la "Araña" declaró: “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2069162363744366713?s=20&partner=&hide_thread=false “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Esto generó mucha polémica en España, sobre todo porque el Atlético se encuentra en el medio de una guerra mediática contra el Barcelona y el Real Madrid, que vienen buscando activamente a sus futbolistas.