Escándalo en Alemania: un referente en la mira de los medios alemanes por negarse a patear en la tanda de penales

Una figura del plantel quedó expuesto luego de rechazar hacerse cargo de su penal en la tanda a pesar de la pregunta de su capitán Joshua Kimmich. El video del momento.

En Alemania estalló la interna por la derrota que se convirtió en un hecho histórico para Paraguay . La eliminación del Mundial 2026 hizo que hasta los propios referentes se cuestionen el nivel en el rendimiento demostrado e incluso se pongan en duda las actitudes de algunos futbolistas que fueron parte de la derrota.

Luego de un partido agitado que terminó definiéndose en la tanda de penales donde el arquero Orlando Gill se lució con dos remates contenidos, en tierras alemanas pusieron la atención en una acción que no pasó desapercibido con el capitán Joshua kimmich y un referente que se negó a patear un penal decisivo en la tanda.

Medios como Bild, Focus y Express , oriundos de Alemania , pusieron la lupa sobre un jugador en particular: Leon Goretzka , el brillante mediocampista que tiene el mote de referente en el seleccionado como también tiene un rol protagónico en su club Bayern Múnich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2071945672291398041&partner=&hide_thread=false El momento en el que Kimmich pregunta quién quiere patear y GORETZKA SE NEGÓ.



Anton, Brown y Thiaw TAMPOCO QUISIERON PATEAR.



Se tuvo que hacer cargo Jonathan Tah que NUNCA había PATEADO UN PENAL.



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Es que todos se sorprendieron cuando el defensor Jonathan Tah se paró frente a la pelota para patear cuando el resultado estaba 3-3 en la tanda. La sorpresa no era casual: “Curiosamente, fue el primer penal de su ya dilatada carrera profesional”, dijo Bild en una nota. En torno a eso se barajaron distintas hipótesis y, al revisar cámaras televisivas, determinaron que Goretzka se negó a patearlo ante la pregunta del capitán Kimmich, y por eso el defensor se tuvo que hacer cargo.

“¡Había dificultades internas para encontrar un sexto lanzador de penales! Tah fue el primero en enfrentarse a la inmensa presión porque otras estrellas de la DFB habían dudado y, por lo tanto, habían evitado el desafío", dijo con contundencia el prestigioso medio, sin exponer aún el nombre.

El análisis de las cámaras que sobrevolaban el campo de juego

Según revelaron los medios Focus y Express, la conversación en la mitad de cancha cuando definían el orden de pateadores con la tanda en marcha decía tenía que ver con tomar una decisión de quién patearía los penales. “Incluso se podían oír las palabras del capitán, que había marcado con maestría su lanzamiento como segundo lanzador alemán, a través del micrófono instalado en la Spidercam”, dijeron sobre Kimmich y revelaron sobre el intercambio: “¿Nene, el octavo?“, habría dicho el capitán a Nathaniel Brown.

Goretzka

A pesar de esto, Joshua le preguntó nuevamente al referente del combinado si quería ir a ejecutar el penal: “Sin embargo, Kimmich se dirigió de nuevo a Leon Goretzka y le preguntó: ‘¿O tú, Leon?’“

“El veterano, que a pesar de su papel de suplente es considerado uno de los jugadores clave del equipo, no dio ninguna señal de estar dispuesto. Infló brevemente las mejillas, aparentemente moviendo la cabeza en un gesto de desdén. Así lo interpretó también Kimmich, quien, tras una breve pausa, señaló con el dedo a su antiguo compañero en el FC Bayern y lo colocó detrás de Brown con un rotundo ‘¡nueve!’. A continuación, asignó a Waldemar Anton el ‘número’ diez".

Debido a esta decisión tomada por el referente se desató un escándalo que se suma a un presente complejo de la selección que desde su título en la Copa del Mundo 2014 ha cosechado una racha negativa y para el olvido en la cita ecuménica.