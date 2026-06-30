El tremendo cruce de Davoo Xeneize a Gündogan por el gol anulado en la victoria épica de Paraguay ante Alemania

El reconocido streamer cruzó al ex mediocampista de la selección alemana tras criticar la intervención del VAR que anuló el gol de Jonathan Tah en el alargue.

En torno a la victoria del seleccionado guaraní se generaron un montón de opiniones en torno al rendimiento de los teutones y, también, otros que analizaron con crudeza el gol anulado a Jonathan Tah a los 104 minutos de partido, ya en la prórroga. En las últimas horas, el mediocampista con paso por la Selección alemana Ilkay Gündogan fue duro por la intervención del VAR, y el reconocido streamer Davoo Xeneize lo cruzó en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el alemán fue durísimo con su crítica a la Selección alemana pero haciendo hincapié también en la intervención del VAR que anuló el gol de cabeza de Tah: "El rendimiento del equipo de hoy definitivamente no necesita que lo pintemos de rosa... Pero, por favor, ¿qué fue esa decisión del VAR? En la Premier League solo se sonreiría con cansancio ante eso - sobre todo revocar una decisión. Por supuesto, pero también brutalmente decepcionante. Desafortunadamente, ellos mismos no lograron convencer durante más de 120 minutos...".

El cruce de Davoo Xeneize

Al ver estas críticas, el reconocido streamer identificado con Boca salió al cruce con una impactante respuesta: "Hola Gündoan, que sepas esto: Te equivocas de gran manera. Es una vergüenza que un jugador de élite como tú no comprenda algo tan sencillo: Si se obstaculiza al portero, eso es una falta. Puede ser que en la Premier League no se sancione, pero eso no significa que sea la decisión correcta de los árbitros imparciales. La liga inglesa intenta acostumbrarnos a que faltas así no se piten".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DavooXeneizeJRR/status/2071757183633498273&partner=&hide_thread=false Hallo Gündoan, lass dir gesagt sein: Du irrst dich gewaltig. Es ist eine Schande, dass ein Spitzenspieler wie du eine so einfache Sache nicht begreift: Wenn man den Torwart behindert, ist das ein Foul. Mag sein, dass es in der Premier League nicht geahndet wird, aber das… — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) June 30, 2026

Más allá de esta respuesta, aún no existió una respuesta oficial por parte del reconocido jugador.

Así fue la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro tras la épica de Paraguay

Pocas conferencias de prensa fueron tan esperadas en la historia del fútbol como la de Gustavo Alfaro de este lunes. Paraguay dejó afuera por penales a Alemania, en una de las hazañas históricas de mayor impacto de esta selección en la historia y su director técnico se mostró orgulloso, con la habitual retórica que lo caracteriza.

El entrenador de Paraguay, que está en octavos de final del Mundial 2026, aseguró que sus jugadores "entraron como guerreros y salieron como leyendas".

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“Les dije a los jugadores que en el himno quería ver a 26 guerreros y al terminar quería ver a un grupo de leyendas”, expresó el técnico argentino en la conferencia de prensa tras la victoria. El entrenador calificó el triunfo como “la victoria más grande” de toda su carrera.

Alfaro destacó la identidad del seleccionado paraguayo y aseguró que el equipo logró convertir en realidad un desafío que parecía imposible. “Fue una mezcla de sangre y utopía que nos permitió hacer realidad lo que amenazaba con ser imposible. Hoy fue una épica: entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas. Este es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón”, afirmó.

En ese sentido, reivindicó los orígenes de sus futbolistas y los comparó con las grandes potencias del fútbol mundial. “Ellos se formaron en academias de primer nivel; nosotros venimos de la tierra colorada, jugando descalzos, con el sacrificio de nuestros padres. No renegamos de nuestros orígenes porque es lo que nos define como selección. Fue una demostración absoluta de amor propio y convencimiento”, sostuvo.

El entrenador también apeló a su habitual estilo reflexivo para explicar cómo construye sus equipos. “Soy muy porfiado. Discuto hasta que me demuestren que estoy equivocado. Y si lo estoy, cambio. No muero con la mía, vivo con la mía. Y vivir es cambiar”, reflexionó ante los periodistas.

Con una sonrisa, Alfaro también recordó una de las dificultades que presentó el duelo frente al conjunto alemán. “Cada vez eran más altos; teníamos que marcarlos de a dos. Uno arriba del otro, a cocochito”, bromeó el entrenador, antes de retirarse ovacionado tras una noche que ya quedó grabada en la historia del fútbol paraguayo.