El entrenador argentino se mostró molesto en la previa al trascendental partido de su selección contra uno de los anfitriones.

La bronca de Beccacece con la organización en la previa al partido de Ecuador contra México.

Quedan pocos minutos el crucial partido de la Selección de Ecuador que dirige el argentino Sebastián Beccacece ante México por los 16avos de final del Mundial 2026 . El entrenador de La Tri habló en rueda de prensa previa al duelo y realizó una queja en público por una demora de tres horas en el vuelo hacia Ciudad de México, sin conocer las causas del retraso.

El DT argentino palpitó compromiso ante México, el cual tendrá un ambiente caliente en contra de Ecuador por la cantidad de hinchas mexicanos al ser locales. Beccacece se presentó una hora y media más tarde en la sala de prensa por el atraso que se dio en el vuelo de su plantel, algo que denunció ante los medios con una queja en la que mostró su malestar.

"Hemos demorado tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos por qué. Teníamos programado llegar al hotel a las seis de la tarde hora de México, todavía no han llegado los futbolistas. Un vuelo que era de tres horas y media, más la hora y 20 de traslado hacia el hotel, terminó siendo un vuelo de nueve horas", dijo sobre el retraso en el vuelo.

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"No estoy molesto, estoy muy agradecido y con alegría. Obviamente estamos un poco más cansados, pero no estoy molesto. Cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial, sería ingrato de mi parte. Se dio así (el viaje de nueve horas). Terminó siendo un viaje de 9 horas, así que disculpen si traemos cara de cansancio", dijo el estratega argentino sobre el largo viaje que tuvieron hasta la capital mexicana para el duelo que definirá el destino de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

La palabra de Sebastián Beccacece

"En los partidos anteriores siempre fueron exactos, todo estuvo muy organizado en Filadelfia, Kansas y Nueva York, pero acá no ha sido igual", complementó en la queja Sebastián Beccacece que en el Estadio Azteca enfrentará a México. Será el primer partido de la Copa del Mundo que jugarán en ese país, después de haber disputado toda la fase de grupos en Estados Unidos.

"Nuestro equipo está preparado para hacer historia. Confío en el trabajo que nos trajo hasta acá. Queremos demostrar nuestra rebeldía. Ojalá mañana no se hable del arbitraje, solo del juego que puedan mostrar las dos selecciones. Acá no ponemos quejas ni excusas, este equipo juega donde sea (altura), no nos hemos preparado de manera especial".

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Sobre el querer alargar su estadía en el Mundial con el triunfo ante México, el ex entrenador de Defensa y Justicia, Racing, entre otros, comentó: "Hacer historia en cada partido, siempre es importante. Como estamos tan bien con el grupo disfrutando del Mundial, nos gustaría seguir unos días más acá, deseamos de corazón estar más tiempo acá".

Esta noche, a las 22 de Argentina, se enfrentarán México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026. El equipo que resulte vencedor esta noche se enfrentará al ganador de Inglaterra - RD Congo en los 8vos de final el domingo a las 21.