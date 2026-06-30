LeBron James se va de los Lakers: cómo es su situación y dónde jugaría

El multicampeón de la NBA con tres equipos distintos anunció la decisión a través de su representante.

El mercado de la NBA recibió una de las noticias más impactantes de los últimos años: LeBron James no continuará en Los Angeles Lakers y disputará la temporada 2026/27 con otra franquicia.

La decisión fue comunicada por su representante, Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, quien confirmó que el cuatro veces campeón de la liga más importante del mundo continuará jugando, pero fuera de la organización angelina. De esta manera, llegará a su fin una etapa de ocho temporadas en los Lakers, donde conquistó el campeonato de 2020 y compartió equipo por primera vez con su hijo Bronny James.

A sus 41 años, LeBron viene de completar la 23ª temporada de su carrera, un récord absoluto en la liga. Durante la última campaña promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por partido, demostrando que continúa siendo uno de los jugadores más determinantes de la NBA.

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Qué franquicia podría contratarlo

Aunque todavía no trascendió oficialmente cuál será su próximo equipo, distintos medios estadounidenses aseguran que Golden State Warriors es el gran candidato para quedarse con el máximo anotador histórico de la NBA.

La posibilidad tomó fuerza luego de que Draymond Green decidiera rescindir su contrato para liberar espacio salarial, una maniobra que facilitaría la llegada de James y permitiría conformar un equipo estelar junto a Stephen Curry.

Sin embargo, otras franquicias también siguen de cerca la situación del veterano alero, cuyo futuro comenzará a definirse con la apertura oficial del mercado de agentes libres.

El final del ciclo en Los Angeles Lakers marca el cierre de una etapa histórica para LeBron James, quien disputó ocho temporadas con la camiseta púrpura y oro, ganó un anillo de campeón y siguió ampliando una carrera repleta de récords que lo consolidó como uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.